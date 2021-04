Ayuso propone que las empresas puedan "comprar" vacunas "al margen" de la sanidad pública

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha propuesta este viernes que las empresas puedan "comprar" vacunas contra la Covid-19 libremente y "al margen" de la sanidad pública.

Ayuso ha realizado estas declaraciones durante una entrevista en Telecinco, que considera que vacunar "a través de las mutuas y empresas" puede ayudar a extender la vacunación y que los empleados "puedan volver a la normalidad".

Del mismo modo, la dirigente madrileña ha puesto el foco en que sería "interesante" en un momento en el que además cree que se debería "empezar a trasladar patente" y que todos los países empezasen a fabricar "a la máxima celeridad".

Posteriormente, y en una comparecencia ante los medios en un acto en Valdebebas, la presidenta madrileña ha matizado que su propuesta es que la compra de vacunas se produzca "sin detrimento de la Sanidad Pública española", aunque no ha abundado en cómo sería esto posible cuando en Europa y en todo el mundo el problema es precisamente la escasez de vacunas.

"En un momento en el que apenas hay vacunas, además de trasladar patentes y que todos los países fabriquen, no veo mal que las empresas, en los mercados, no en detrimento de la Sanidad Pública española, compren vacunas. Tal y como van las cosas, empresas y países acabaran comprando por su cuenta. No quiero pensar que España estará a la cola", ha declarado Ayuso.

Del mismo modo, la líder regional ha manifestado que con esta medida será "arduamente criticada" y que luego se le "dará la razón" como ha sucedido "desde marzo del año pasado con los controles en el aeropuerto de Barajas, con los test de antígenos, con los test en farmacias, con la cartilla de vacunación o con las mascarillas FFP2", ha añadido.

Cierre de los puntos de vacunación masiva

Por otro lado, la Comunidad de Madrid ha advertido este viernes que podría verse obligada a cerrar puntos de vacunación masiva ante la escasez de las dosis de vacunas previstas la semana que viene en la región.

En rueda de prensa para informar sobre la situación epidemiológica de Madrid, el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, ha dicho que no tiene "información de vacunas disponibles más allá de las 157.000 de Pfizer".