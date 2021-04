Ribó rebutja crear "polèmiques absurdes" amb el València CF: "L'única cosa que m'interessa és que acabe el camp"

"No estic disposat a mantindre una postura de confrontació com si tinguera interessos econòmics, personals o polítics. El meu únic interés, exclusiu, meu i de Compromís, és que s'acabe el camp. No tenim cap altre i buscarem tots els camins perquè es faça", ha recalcat als periodistes després de remarcar que solament ha llegit part de la proposta sense estudiar-la "seriosament".

Ribó ha reconegut que l'entitat "parla d'alguna manera de construir el nou estadi" en la petició. "Però em dóna la sensació que se'n va molt ad calendas grecas", ha advertit utilitzant la locució llatina que significa que alguna cosa mai serà realitat.

Ha insistit així en què l'important és la construcció del camp i que "mentre això no estiga clar", no es pot dir que la situació estiga clara, encara que creu que res s'arregla "ni insultant ni amb gran bel·ligerància, sinó intentant donar passos".

Sí ha reiterat que no és partidari de modificar l'ATE que caduca en un mes, el 15 de maig, perquè "tenia uns terminis" i no li correspon a ell plantejar-ho sinó a la Generalitat. "Intentarem ser positius i arreglar aquest 'destarifo' (disbarat) de molts anys que tenim l'obligació d'arreglar, com vam fer amb La Marina i ara estem acabant amb Fira València", ha garantit, "pas a pas i el més ràpidament possible".

Fins llavors, ha posat l'accent que el que vol és que "s'acabe d'una vegada per sempre aquest camp" i també hi haja un poliesportiu en Benicalap, com "descriu de manera bastant clara" el club en la seua petició en forma d'avantprojecte, com va anunciar aquest dijous. Al seu juí, aquest poliesportiu és una cosa positiva per a tota València i sobretot per al barri.

No ha volgut aventurar una data per al Nou Mestalla i ha exigit que es faça amb tota la rapidesa possible, reconeixent que no és una cosa de "dos dies". I no té "ni idea" ni està "molt interessat" a estudiar si es pot acabar el camp sense comptar amb Meriton com a actual propietari, ja que excedeix les competències municipals.

"NO EM PLANTEGE EXPROPIAR A NINGÚ"

És més, ha assegurat que desconeix les fórmules que la vicealcaldesa i portaveu socialista, Sandra Gómez, va dir que estudiava amb la Generalitat per a acabar l'estadi sense Meriton quan finalitze l'ATE i s'ha limitat a afirmar que és possible i que li pareix "molt bé". "No em plantege expropiar a ningú, per descomptat", ha resolt.

El primer edil, en general, ha volgut deixar clar que no vol crear "polèmiques absurdes amb ningú: Ni amb la direcció del València CF ni per descomptat amb els meus companys de corporació (PSPV), no tinc cap interés de crear polèmiques".