Gómez ve una "maniobra desesperada" del Valencia para "prorrogar la ATE" de Mestalla hablar del polideportivo

Así, ha pedido "no dejarse engañar" por la construcción de "un pabellón" que es "una obligación del club" de fútbol "con la ciudad y con los vecinos de Benicalap" tras dejarlos "sin instalaciones deportivas" por el traslado de su estadio a un solar de este barrio desde la avenida de Aragón a la de Cortes Valencianas. Esta infraestructura se incluye entre los compromisos adquiridos por el Valencia dentro de la actuación cambiar de ubicación su campo.

Gómez, también portavoz socialista en el consistorio, se ha pronunciado de este modo en una comparecencia ante los medios de comunicación para hablar de estos asuntos después de su intervención en la rueda de prensa de la Junta de Gobierno Local.

La responsable municipal ha declinado hablar de estos temas en esa primera convocatoria, como sí que ha hecho el vicealcalde, Sergi Campillo (Compromís), y los ha abordado después y sola. "Cuando hay discrepancia en el gobierno, me gusta salirme del marco de la rueda de prensa del gobierno", ha comentado respecto a su decisión y las posturas de PSPV y Compromís.

Ambos han hablado de estas cuestiones después de que este jueves el alcalde, Joan Ribó, diera a conocer que el club deportivo tiene elaborado un anteproyecto para la creación de dicho polideportivo y de que este viernes el club deportivo haya presentado documentación ante la Generalitat y el Ayuntamiento sobre esa instalación, la ATE y la finalización de las obras del nuevo Mestalla.

Sandra Gómez ha considerado que "lo de hoy no" supone "ningún cambio" y ha insistido en exigir hechos en favor de concluir el nuevo campo de fútbol como la presentación de un aval de 100 millones de euros. "Eso es lo que cuesta acabar el estadio", ha dicho, a la vez que ha señalado que si el Valencia lo aportará "todos estaríamos muy contentos" y ha apuntado que eso "sería dar hechos" que podrían llevar a acordar una prórroga de la ATE.

"No ha habido ningún cambio real" sobre lo que la entidad "dijo hace un año cuando se reunió con nosotros y con la Generalitat. Lo mismo que hoy, que a cambio del pabellón pedía la prórroga de la ATE hasta 2030. Hace un año propusieron lo mismo", ha insistido Gómez, que ha resaltado que mantiene "la misma posición", una postura "coherente". "Si alguien ha cambiado de opinión que lo exprese sin miedos", ha apostillado.

Asimismo, la titular de Desarrollo Urbano ha reiterado que construir el polideportivo es "una obligación del club con la ciudad y con los vecinos de Benicalap", "una carga" urbanística que se puso al club.

"Parece ser que propone la prórroga hasta 2030 de la ATE a cambio del polideportivo", ha manifestado respecto al planteamiento del Valencia, tras lo que ha hablado de una "maniobra desesperada" para "intentar" alargar dicha estrategia y "arrancar un compromiso de las administraciones públicas" en esa dirección. Ha hablado también de "teatro" y "sainete" y ha dicho que ella no se presta a esa función. "Yo no estoy en esa ecuación", ha añadido.

Gómez ha agregado que un anteproyecto es "un contrato menor que se hace en apenas un mes" y ha reiterado que "no hay nada". "A mí me parece absolutamente insuficiente", ha señalado, además de instar a "no dejarse engañar por una pabellón que es una obligación" del València y no un "regalo" a la ciudad.

"LA REALIDAD"

La vicealcaldesa ha subrayado que "lo que interesa es acabar el estadio", también una "obligación, del club, y ha destacado que pedir una prórroga de la ATE se debe hacer "con hechos". "Prorrogar a 2016 o 2030 me parece excesivo. Que la propiedad ponga un aval de 100 millones, lo que cuesta acabar el estadio y que lo demuestre, no con un pabellón. Que no nos engañen", ha declarado.

Sandra Gómez ha recurrido a la hemeroteca y ha afirmado que en ella hay "multitud de noticias" en las que los responsables del club decían que "no tenía obligación de acabar el nuevo Mestalla". "Esa es la realidad", ha aseverado mientras ha reclamado de nuevo "hechos" y el citado aval y ha censurado que se intente "marear o engañar".

Preguntada por las acciones que junto al jefe del Consell, el socialista Ximo Puig, ha dicho que realiza sobre la ATE y la finalización del nuevo estadio, ha expuesto que el mensaje que quiere dar, tanto desde el Ayuntamiento como desde la Generalitat y "sin personalizar", es que se están "buscando el día después ya de la ATE", un "modelo urbanístico que pactó el PP con los propietarios del club".

"No podemos bajar los brazos. Es una cuestión que nos importa y vamos a trabajar en buscar fórmulas que obliguen a la propiedad y ayuden a que el estadio se acabe", ha afirmado Sandra Gómez.

Por su lado, Sergi Campillo ha aludido a las palabras pronunciadas este jueves por el alcalde, Joan Ribó, que consideró "un paso en la buena dirección" el anteproyecto del polideportivo pero subrayó que lo importante es que se retomen las obras para acabar el nuevo Mestalla. El vicealcalde ha señalado que "desde el gobierno municipal" se ha reiterado "siempre" que el Valencia debe dar "pasos adelante para cumplir los compromisos" y "en la resolución del problema".

REPETIDO "HASTA LA SACIEDAD"

"Lo que interesa a la ciudad es que se acabe el nuevo Mestalla y la operación urbanística", ha afirmado, al tiempo que ha confirmado que el club ha presentado este viernes por registro de entrada una "programación y propuesta" que "aún no estudiada" por el consistorio. Ha asegurado que se analizará "por parte del gobierno". No obstante, ha precisado que la ATE es una "competencia de la Generalitat", que "finalmente, con todos los elementos" determinará su futuro.

Preguntado por si hay dos discursos sobre este asunto en el ejecutivo local, Campillo ha apuntado que "no se ha dicho nada diferente" ya que "el Valencia tiene que acabar el nuevo estadio". "Se ha repetido hasta la saciedad", ha declarado, además de indicar que la "línea roja" está en la finalización de esas obras "con cualquier forma o método posible". Asimismo, ha opinado que ahora "lo mejor es tranquilizarse" y ha instado a estudiar la documentación presentada.