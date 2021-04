El València demana la pròrroga de l'ATE i afirma que podria reprendre les obres del Nou Mestalla en 2024

Així, aquest divendres l'entitat valencianista ha registrat en les administracions autonòmica i local documentació referida al nou estadi en l'avinguda de Corts Valencianes; a l'ATE per a l'enderrocament de l'actual camp de futbol, el seu trasllat i la urbanització del terreny que ocupa l'actual en l'avinguda d'Aragó; i al poliesportiu de Benicalap que el club construirà per als veïns d'aquest barri.

En la seua proposta, el club planteja reprendre les obres del nou camp -paralitzades des de fa anys- i s'apunta una data, la de maig de 2024. A partir d'ací, la finalització podria aconseguir-se en un termini d'aproximadament dos anys, perquè la infrestructura estiguera llista en 2026.

"UNITAT DE LES INSTITUCIONS"

Fonts de l'entitat 'che' han subratllat a Europa Press que la voluntat del València és portar avant el projecte "pel club i per la ciutat", per al que sol·liciten "l'unitat de totes les institucions". En aquest sentit, asseveren que és clau el suport de la Generalitat i del consistori i que vagen "de la mà".

Açò és necessari també, apunten, perquè es creu un context favorable per a poder tindre una bona venda de les parcel·les de l'antic Mestalla.

El València també ha elaborat un avantprojecte per a la creació del poliesportiu de Benicalap, una infraestructura per als veïns d'aquest barri de la ciutat situada al costat del nou Mestalla i inclosa entre els compromisos del club dins de l'actuació per a traslladar el seu camp de futbol a l'entorn de l'avinguda Corts Valencianes. La proposta es fa per un valor aproximat de 5,7 milions d'euros. "El València el que vol és acabar açò, pel bé del club i pel bé de la ciutat", insisteixen.

Els nous passos donats pel València han sigut rebuts de forma diferent per representants municipals. Així, mentre l'alcalde, Joan Ribó, considerava aquest dijous que la presentació de l'avantprojecte del poliesportiu és "un pas en la bona direcció" que se saluda des de l'Ajuntament, encara que subratllava que l'important és que es reprenguen les obres per a finalitzar el nou Mestalla, la vicealcaldesa, Sandra Gómez, advertia que "el que ha d'haver-hi és un pas decidit que supose reprendre les obres del Nou Mestalla" perquè "sense estadi, no hi ha ATE".