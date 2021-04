Cvirus.- Puig diu que no hi ha "guerra" de distribució de vacunes i que el rebuig a les mateixes és "molt minoritari"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha descartat aquest divendres que hi haja alguna "guerra" en la distribució de vacunes, i ha destacat que el rebuig a les mateixes per part dels ciutadans de la Comunitat valenciana és "molt minoritari".

Puig s'ha manifestat així davant els mitjans de comunicació en l'Universitat Jaume I de Castelló en ser preguntat sobre este tema.

El president ha assenyalat que, inicialment, algunes comunitats autònomes i en aquells grups d'edat on hi ha un percentatge major d'envelliment tenien més vacunes "perquè l'objectiu del país, i absolutament compartit, és que cal protegir als més vulnerables visquen on visquen i, per tant, als grups d'edat que tenen major perill d'acabar contraient la malaltia i, fins i tot, desgraciadament morint".

Per tant, ha subratllat que "no hi ha cap guerra de distribució de vacunes". "Nosaltres estem per que hi haja una distribució equitativa, i és el que s'està produint ja amb AstraZeneca o Janssen quan es produïsca, però és cert que inicialment les comunitats autònomes que tenien una piràmide d'edat més envellida han tingut més vacunes, la qual cosa em pareix raonable", ha dit.

Respecte a la vacunació massiva que començarà dilluns que ve, Puig ha destacat que en aquests moments la Comunitat Valenciana està preparada per a poder produir eixa vacunació massiva. "Anirem fins a on puguem arribar en funció de les vacunes que tinguem", ha apuntat.

El cap del Consell ha reconegut que "els obstacles que s'han produït amb AstraZeneca i ara amb Janssen produeixen una certa dificultat de poder arribar a eixe objectiu de quasi mig milió de vacunes a la setmana, però amb les quals hi ha, al voltant de les 200.000, se seguirà avant".

"Vacunar-se és la millor eixida per a la recuperació de la pandèmia, no hi ha una altra, i en aquests moments veiem que la societat valenciana ho està assumint i el rebuig a les vacunes és molt minoritari", ha subratllat.

Puig ha indicat que aquest dissabte se celebrarà una reunió per a veure "com s'estableix finalment la manera d'actuar després de les sensible situacions que s'han produït", i creu que "al més prompte possible" es comptarà amb l'autorització de Janssen, "espere que amb totes les garanties de seguretat". Així mateix, confia que també amb AstraZeneca "hi haja decisions per a produir les segones vacunacions o ampliar fins i tot els grups d'edat".