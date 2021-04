Coronavirus.- Ribó destaca la baixa incidència a València: "Alguna cosa estem fent bé i uns altres no ho fan"

"És evident que estem fent alguna cosa bé que uns altres no estan fent", ha ressaltat als periodistes després d'una visita a l'Institut de Biomedicina de València (IBV-CSIC), el laboratori de genòmica de la tuberculosi on es realitza la seqüenciació del coronavirus per a tota Espanya.

Ribó, "sense voler fer d'epidemiòleg ni oblidar que gestionar és una pandèmia és complicat", ha assenyalat que autonomies tan importants com Euskadi o Madrid tenen una incidència "molt més elevada". "Evidentment, no es pot fer tot: si vols controlar la pandèmia, no pots parlar de llibertat i alegria", ha recalcat.

Encara que ha reconegut que també li agradaria prendre's "una cervesa a les huit de la vesprada amb amics", ha recordat que els contactes socials contribueixen a propagar el virus.

De cara al final de l'estat d'alarma, ha advocat per esperar a la setmana vinent per a veure si es consolida la tendència actual després dels moviments de Setmana Santa. De moment, ha ressaltat que les restes de virus en aigües residuals "no són preocupants", a més de recordar que aquestes dades solen anticipar una pujada o baixada.

"El que pense és el que pensen els epidemiòlegs en aquesta Comunitat. Jo no entenc d'açò, demanaria que la gent fera cas als quals saben", ha emfatitzat sense negar que tots estem cansats. Però ha recordat que hi ha zones amb confinaments com Lleida o amb les dades "alarmants" de Madrid, per la qual cosa "mantindre's així és bo".

A voltes, ha previngut el primer edil, relaxar les restriccions provoca que després calga tornar a adoptar-les. "Cal aprendre d'experiències anteriors", ha defès sobre les anteriors onades.

També ha demanat el suport de tota la corporació per a la proposta de liberalització de patents que Compromís portarà al pròxim ple municipal a la fi d'abril: "El monopoli de vacunes impedeix l'accés equitatiu de gran part de la població mundial, i per açò hem d'exigir a les autoritats estatals i europees que activen els mecanismes excepcionals previstos en la legislació internacional. És l'hora de fer-ho, si no volem arribar encara més tard a una solució global per a un problema global".

L'alcalde ha recorregut el centre al costat del director i la vicedirectora, Jerónimo Bravo i Marta Casado; el gerent, Vicente Villarta, i Iñaki Comas com a coordinador del consorci SeqCOVID. Està finançat per l'Institut de Salut Carlos III a través del fons COVID amb 1,75 milions d'euros.

Es tracta de la primera vegada que existeix un consorci com aquest, liderat des de València i integrat per 58 centres d'investigació d'Espanya. En la primera onada va seqüenciar el 14% dels casos abans del confinament i un 1% de la primera onada.

Actualment, SeqCOVID ha depositat 9.752 genomes en la iniciativa global GISAID, la qual cosa suposa fins al 86% de tots els genomes depositats per Espanya. I a 8 d'abril, Espanya es va posicionar com el tercer país d'Europa en aquesta activitat, encara que a molta distància del Regne Unit amb al voltant de 186.000 seqüències). Des de desembre, el ritme actual se situa en una mitjana de 400 seqüències per setmana.

Totes aquestes dades han permès descriure l'epidemiologia del virus durant la primera onada, identificar la variant que va aparéixer associada a la segona ona després de la desescalada i contribuir a identificar les noves variants d'interés confirmant sospites remeses pels hospitals de la tercera.

SUPORT Als INVESTIGADORS

Per tot açò, Joan Ribó ha recolzat les reivindicacions que els investigadors van portar aquest dijous al carrer en una protesta convocada a nivell nacional per a acabar amb la precarietat que patixen: "Creure en la ciència és apostar per ella, dotant de recursos la investigació i possibilitant que els investigadors desenvolupen la seua carrera professional d'inici a fi".

L'Ajuntament ja va demostrar el seu suport simbòlicament en aportar part del seu salari durant els mesos de confinament a la fundació sanitària Fisabio, així com amb la cessió al Consell Superior d'Investigacions Científiques d'una parcel·la municipal de quasi 3.000 m2 per a la construcció d'un nou centre d'investigació biomèdica "punter a Europa", a l'entorn de la Universitat de València (UV) i la Politècnica (UPV).