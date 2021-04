Decenas de organizaciones urgen a Facebook que deseche su plan de crear un Instagram para niños

Un total de 35 organizaciones y 64 expertos individuales se han unido con un mismo objetivo: conseguir que Facebook abandone su plan de crear una versión de Instagram para niños menores de 13 años, un proyecto que califican como “gran riesgo” para los jóvenes usuarios.

Esta coalición internacional de defensores de la salud pública y la seguridad infantil planteó a los ejecutivos de Facebook su preocupación sobre los efectos que una plataforma así podría tener sobre la privacidad, el tiempo frente a la pantalla, la salud mental, la autoestima y la presión comercial en los menores.

Coordinados por la Campaign for a Commercial Free Childhood, una organización sin fines de lucro con sede en Boston, se dirigieron al propio CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, con una carta en la que se podía leer que “Instagram, en particular, explota el miedo de los jóvenes a perderse algo y el deseo de obtener la aprobación de sus compañeros para alentar a los niños y adolescentes a revisar constantemente sus dispositivos y compartir fotos con sus seguidores”.

Además, añadían que “el enfoque incesante de la plataforma en la apariencia, la autopresentación y la marca presenta desafíos para la privacidad y el bienestar de los adolescentes”.

“Los niños más pequeños están aún menos preparados para enfrentar estos desafíos, ya que están aprendiendo a navegar las interacciones sociales, las amistades y su sentido interno de fortalezas y desafíos durante esta ventana crucial de desarrollo”, concluía la carta.

La portavoz de Instagram Stephanie Otway respondió al respecto que la noticia del lanzamiento se filtró “prematuramente”.

“Estamos de acuerdo en que cualquier experiencia que desarrollemos debe priorizar su seguridad y privacidad, y consultaremos con expertos en desarrollo infantil, seguridad y salud mental infantil y defensores de la privacidad para informarlo”, señaló Otway, apuntando que “la realidad” es que los niños “están online” y que “quieren conectarse con sus familiares y amigos, divertirse y aprender”.

“Queremos ayudarlos a hacerlo de una manera segura y apropiada para su edad y encontrar soluciones prácticas al problema actual de la industria de los niños que mienten sobre su edad para acceder a las aplicaciones”, continuaba la portavoz de Instagram.

Otway aseguró que Instagram Kids estará libre de publicidad y contará con controles parentales.

El grupo contrario a esta plataforma alega que la versión actual de la plataforma no es segura para los niños pequeños y que aunque muchos mientan con su edad para poder acceder a la red social “lanzar una versión de Instagram para niños menores de 13 años no es el remedio adecuado y pondría a los usuarios jóvenes en un gran riesgo”.

Josh Golin, director ejecutivo de Campaign for a Commercial Free Childhood, apuntó que los niños que mienten sobre sus edades para unirse a la plataforma principal de Instagram, por lo general de 10 a 12 años, no migrarían a una versión para niños porque lo percibirían “infantil y no lo suficientemente genial”.

En su opinión, lo que sucederá será que “los niños a los que esto atraerá serán niños mucho más pequeños” y que, por lo tanto, “no están cambiando una versión insegura de Instagram por una versión más segura. Están creando una nueva demanda de una nueva audiencia que no está lista para ningún tipo de producto de Instagram”.

La psicóloga Jean Twenge comentó que “hay una gran cantidad de investigaciones que sugieren que Instagram se encuentra entre las plataformas de redes sociales más tóxicas debido a su énfasis en la imagen y los seguidores”.

“La crisis sanitaria realmente demostró que la comunicación digital es una forma esencial para que los niños se comuniquen entre sí y con sus familiares, pero tengo mis dudas de que Instagram sea la forma de hacerlo”, subrayó Twenge.

