Casado ve cierta estabilización y ve "clave" abril para la vacunación si al final llegan más vacunas

Casado se ha expresado así durante su comparecencia en el marco de la Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León para explicar la situación sanitaria y epidemiológica de la Comunidad.

En este marco, la consejera ha repasado los principales de incidencia de la pandemia, de los que se concluye que la manera de evolucionar de la cuarta ola no parece que sea como la de Navidades, cuando en cuatro semanas se multiplicó por 12 la incidencia y ahora hay un crecimiento "mucho más lento" y hay cierta estabilización y mantenimiento de los datos, lo que no quiere decir que no haya que estar expectantes y vigilantes.

"Si se compara 5 marzo con 16 de abril lo cierto es que cierta tendencia a la estabilización", ha señalado Casado, quien ha apuntado que la variante dominante en la Comunidad, al igual que en el conjunto del Estado, es la británica pero no está interfiriendo en la vacunación, lo que considera una "buena noticia".

Junto a estos datos también ha señalado que, como era de esperar, los brotes sociosanitarios han registrado un "fuerte descenso" y suponen el 1,5 por ciento del total, mientras que los familiares y mixtos son el 88, 7 por ciento. Por su parte, la situación hospitalaria va en relación con la epidemiológica y, aunque hay cierta tendencia a crecer, no como en la tercera ola, pero ha advertido de que la situación sigue siendo "preocupante" en las unidades de críticos, con personas más jóvenes que están de once a 15 días y un porcentaje "nada desdeñable" de personas que permanecen hasta 60 días.

En cuanto a la vacunación, ha señalado que se trata de insistir mucho en las personas por encima de 60 años porque se ha visto que la mortalidad a partir de esa edad se incrementa y ha enviado un mensaje de confianza porque los estudios reflejan que hay más beneficio que riesgo y evidencias "claras" de que "merece mucho la pena" ponerse la vacuna que esté disponible, en este caso AstraZeneca, como ella mismo hizo este jueves, cuando le correspondía.

MENOS FALLECIMIENTOS

Verónica Casado ha apuntado que a medida que se va vacunando a grupos más susceptibles desciende la letalidad, algo claramente vinculado con la campaña de vacunación, que en Castilla y León ya ha permitido que a día de hoy se hayan inoculado 788.597 dosis, con 247.407 personas vacunadas al completo, el 11,8 por ciento población diana total de la Comunidad.

Sin embargo, ha destacado que lo importante es que se van teniendo coberturas "muy, muy importantes" en una comunidad como la de Castilla y León, que está muy envejecida, entre la población mayor. Así, ha explicado que el 94,1 por ciento de personas de más de 90 años ya tienen una dosis, el 89,1 por ciento se ha vacunado al completo, y en el caso de los mayores de 80 años se tiene al 93,5 por ciento con una dosis y 53,4 al completo.

Casado considera que es un "buen ritmo" que lleva a tener un 25,9 por ciento de las personas susceptibles de vacunar, al menos, con una dosis, algo "muy importante" y ha señalado que si de verdad los anuncios que se hacen desde Europa y que traslada el Gobierno de que se van a recibir más vacunas este mes habrá un impulso "importante" a la vacunación, algo clave porque se evidencia que es "la estrategia con mayúsculas" y puede ser el mes de la "esperanza".

De esta forma, ha continuado la Comunidad se sitúa primera en cuanto a vacunas por personas, aunque ha reconocido que todas las comunidades están haciendo un esfuerzo por vacunar al mayor número de personas. "Creo que vamos francamente bien", ha insistido la consejera, que ha agregado que zonas como puede ser Soria, que tenía una incidencia alta, se está consiguiendo una tasa altísima de vacunación.

A lo largo de su intervención, Verónica Casado ha expresado la confianza que debe haber respecto a vacunas como las de AstraZeneca y Janssen porque se han aprobado en un tiempo récord, ya que ningún medicamento hasta ahora se había aprobado en menos de cinco años, y todos tienen también efectos secundarios que incluso se detectan tras su administración a la población en general tras los ensayos clínicos, por lo que ha expresado su confianza en la farmacovigilancia. "Me da seguridad que estén tan vigilantes", ha señalado.

En cuanto a algunas dudas que quedan por despejar en esta materia, la consejera ha recordado que queda pendiente saber cómo se van a administrar las segundas dosis en las 89.600 personas que cuentan con la primera, algo que espera que se sepa en breve plazo.

MÁS DOSIS

Casado ha insistido en que el problema en la vacunación es que se reciben pocas dosis, lo que ha generado cierto "malestar" en Europa, donde se ha anunciado que Pfizer incrementará el número de vacunas de manera importante y, si fueran 50 millones, a Castilla y León le corresponderían 450.000 o 500.000 y permitiría "acelerar mucho" la de mayores.

"Seguimos esperando que lleguen las vacunas", ha insistido Casado, quien espera que se incorporen Janssen y AstraZeneca para que haya más disponibilidad, lo que será mejor, y considera una "gran vacuna" la primera de ellas, por lo que espera que se "resuelva" lo antes posible el estudio sobre sus efectos secundarios.

En cuanto a la estrategia de vacunación, cuyos llamamientos ha recordado que se pueden consultar en la web de salud de Castilla y León, ha aclarado que se adoptan tanto la masiva como la que se puede realizar en consultorios o centros de salud.

Casado, que ha respondido así a las cuestiones planteadas por el portavoz del Grupo Mixto, Pedro José Pascual, sobre los desplazamientos que tiene que realizar a los lugares de vacunación, ha incidido en que aunque los dos tipos de vacunación están en marcha hay que tener en cuenta que la logística de Pfizer no es la misma que las otras, ya que debe permanecer ultracongelada y ponerla de manera muy rápida, por eso responde muy bien a hospitales y centros vacunación masiva.

De esta forma, ha señalado que lo que se busca es la "eficiencia", pero ha insistido en que la vacunación se extenderá a puntos satélite para llegar a toda la población, al tiempo que ha asegurado que a quien no pueda desplazarse se acude a vacunarle.