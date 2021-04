Cvirus.- La Generalitat decideix no recórrer que els locals de joc puguen obrir davant l'actual situació epidemiològica

Així ho ha anunciat a Castelló el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, qui ha emmarcat la decisió de no recórrer l'acte del TSJCV en considerar que "es donen les circumstàncies oportunes perquè, amb els límits d'aforament, es puga mantindre aquesta activitat".

Els magistrats del TSJCV no aprecien que la reobertura d'aquests locals, amb les condicions i restriccions a l'activitat que ja va fixar la pròpia administració autonòmica el 5 de desembre del passat any, "vaja a produir pertorbació greu dels interessos generals", donada la situació epidemiològica actual a la Comunitat Valenciana, amb un nivell d'alerta 1 o de risc baix.

Sobre este tema, Puig ha defès que la Generalitat no vol "fer restriccions per fer restriccions, doncs pareix com si fora una cosa capritxosa", i ha apuntat que les limitacions "es fan per a millorar la situació enfront de la pandèmia, per a millorar la qualitat de vida i la salut de les persones", i ha manifestat el seu desig que "més prompte que tard" es puguen alçar.

Puig ha indicat que si la societat valenciana ha demostrat "de forma ben visible" que quan es treballa junts i es fan les coses bé s'aconsegueixen uns resultats com els quals s'estan aconseguint en la taxa d'incidència, cal ser responsables a partir d'ara també en aquesta desescalada, "que ha de ser molt prudent".

"Hem d'intentar arribar a una normalitat al més prompte possible, tant de bo fóra a principis de l'estiu, i per a això hem d'arribar amb el màxim possible de vacunació", ha assenyalat el president, qui ha afegit que l'objectiu és que durant juny totes les persones majors de 60 anys estiguen vacunades perquè això significarà salvar moltes vides. "Es tracta de salvar vides, no d'una altra cosa", ha conclòs.