Detingut un jove després de pegar punyades a un policia que li va demanar que es posara la mascareta

Els fets van tindre lloc sobre les 12.00 hores d'aquest dijous en el districte de Russafa de València, quan els agents que realitzaven tasques de prevenció van ser alertats per la Sala del 091 perquè es dirigiren al carrer Salamanca amb Reina doña Germana, on, pel que sembla i segons diverses telefonades, dos homes estaven atacant a un altre amb un pal i una botella de cristall, segons ha informat la Prefectura en un comunicat.

Els agents van acudir al lloc immediatament, on van localitzar l'altura del carrer Ciscar a dos homes que coincidien plenament amb les descripcions aportades per les telefonades a la Sala del 091.Els policies van esbrinar, a través de diversos testimonis, que els homes, moments abans, estaven per la zona molestant als vianants, donant patades als vehicles estacionats i fins i tot a un motorista al que quasi van tirar a terra, fins que un repartidor els va recriminar la seua actitud i la van emprendre a colps contra ell arribant a tirar-li a terra.

La víctima va aconseguir escapolir-se i fugir del lloc. Mentre realitzaven la identificació de tots dos homes, ja que no es va localitzar a la víctima, li van demanar en diverses ocasions a un d'ells que es col·locara ben la mascareta, però est va fer cas omís i va propinar dos punyades a un dels policies, per la qual cosa va haver de ser reduït i detingut com a presumpte autor d'un delicte d'atemptat a agent de l'autoritat. El detingut, de 22 anys i amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial.