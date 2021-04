Ford Almussafes s'obri a reduir l'ERO, rebaixar l'edat de prejubilació a 56 anys i millorar les baixes incentivades

L'empresa s'ha compromès també a rebaixar l'edat per a adscriure's al pla de prejubilacions fins als 56 anys, (els sindicats demanen que siga fins als 55 anys), però insisteix a rebaixar també les condicions econòmiques de l'acord anterior, que contemplava un complement salarial del 85% fins a l'edat real de jubilació.

A més, per a la baixes incentivades, la companyia ha millorat l'oferta econòmica anterior i als treballadors de menor antiguitat que decidisquen acollir-se a les eixides indemnitzades, els garantiria un any de salari, segons han informat a Europa Press fonts sindicals.

La multinacional ha realitzat aquestes propostes durant la quarta reunió de la comissió negociadora de l'ERO que va plantejar el passat mes de març per a 630 empleats de les plantes BAO (de fabricació de vehicles), davant la caiguda de la demanda europea i sobretot de la venda de models com el S-Max, el Galaxy, o el Mondeo, que deixarà de fabricar-se l'any que vé. Açò ha motivat que després de les vacances de Pasqua, la companyia haja reduït la producció en 280 vehicles diaris -passant de 1.640 a 1.360- pel que adduïx "excedent de personal".

"XICOTETS AVANÇOS"

Des del Comité d'empresa, el seu president i portaveu d'UGT, Carlos Faubel, ha constatat un avanç en el ritme de les negociacions però ha advertit la direcció que "comet un error augmentant la indemnització mínima a costa de retallar les condicions en el pla d'acompanyament a la jubilació".

En tot cas, Faubel ha assenyalat que esperaran fins a la pròxima reunió, prevista per al dilluns o dimarts de la setmana vinent, per a veure en què es concreten les propostes de l'empresa per a valorar-les.

També el portaveu de STM en Ford Almussafes, Paco González, ha reconegut un "xicotet avanç" en les negociacions davant la decisió de la companyia d'obrir-se a minorar l'ERO, rebaixar l'edat de jubilació i "endolcir" les indemintzacions de les baixes incentivades per als empleats que han entrat més tard.

No obstant açò, ha insistit que es mantinguen les condicions econòmiques per a les prejubilacions i en què s'òbriga l'ERO també a motors, on l'edat mitjana és major. Així mateix, ha assenyalat que és "important allargar l'ERO en el temps" per a "garantir que totes eixides voluntàries. Les presses no són bones conselleres", ha remarcat.

En la mateixa línia, el portaveu de CCOO en Ford Almussafes, Jose Arocas, ha valorat un "xicotet avanç" en les negociacions però ha reclamat, "com a mínim, les mateixes condicions" que en l'acord anterior. "No pot ser que plantege reduir condicions quan fa un any es va firmar un ERO de 350 persones, al desembre va finalitzar amb l'eixida dels últims, i quatre mesos després plantege reduir condicions i el complement de les prejubilaciones". En la seua opinió, la proposta de l'empresa és "insuficient" i espera que en la pròxima reunió venja amb una "més concreta".

Per la seua banda, CGT en Ford Almussafes coincideix amb la resta de sindicats en què "és molt difícil que hi haja el nombre de voluntaris que pretén l'empresa en el pla de baixes incentivades", per la qual cosa insisteix que "ha de baixar més l'edat dels plans de prejubilacions".