El PSOE advierte de que "el rostro de la desigualdad en Málaga tiene nombre de barrio obrero"

Así lo ha señalado durante una visita al barrio de Mangas Verdes en el distrito de Ciudad Jardín. De igual modo, ha incidido en que "esa desigualdad lo único que hace es que los malagueños no tengamos las mismas oportunidades en función del lugar donde vivimos y donde hemos nacido. Al final se crea una Málaga abandonada que protagonizan los barrios".

El dirigente socialista ha asegurado que "hace falta una actuación realista en nuestros barrios, con políticas activas que acaben con las desigualdades maceradas a través de los años de dejadez".

"Porque es desigualdad no invertir en estas calles, o que el transporte público no llegue a nuestras calles, es igualmente desigualdad no tener suficientes espacios verdes o dejar a los más jóvenes sin lugares de esparcimientos. La desigualdad no es espontánea, se genera por un gobierno que ha estado más pendiente de cuatro calles en el centro histórico que de invertir donde vivimos la mayoría de los malagueños", ha agregado.

A juicio de Pérez, "el ejemplo más evidente se vive con propuestas como la deslizada en estos días respecto a la ordenanza de ayudas al IBI que unas ayudas que castigan más duramente a las familias trabajadoras con pocos recursos, al no tener en cuenta los promedios sino los ingresos totales".

"Es decir, -ha continuado- se configuran unas ayudas que no van a llegar más que al uno por ciento de la población, apenas un ocho por ciento de la población objetivo. O lo que es lo mismo, un 92 por ciento de familias, con menos recursos, fuera de esas ayudas por el mero hecho de ganar, entre todos, un salario mínimo interprofesional. Una absoluta aberración".

En este punto, ha señalado que "hemos visto cómo según este estudio publicado ayer el COVID ha golpeado más duramente en nuestros barrios. Pero la pregunta es obvia, ha ayudado el equipo de gobierno a que eso no sea así, que se ha hecho por estos barrios cuando peor se estaba pasando. No los tenemos que preguntar al ver como, un año más tarde del inicio de esta pandemia, aún no hay ni ayudas a los pequeños comercios de esos mismos barrios".

Por último, Pérez ha asegurado que "sabemos que hay dos Málaga: una Málaga que vive bien y que tiene todos los servicios, y de los barrios, donde vivimos la inmensa mayoría de los malagueños, donde el Ayuntamiento no actúa".

"Por eso, hoy queremos lanzarle un mensaje al alcalde de la ciudad de Málaga que sea capaz de leer este informe, que vea la realidad existente, y ponga medios materiales y económicos para que los efectos de esta crisis económica no se ceben con los de siempre. En su mano estará que así sea, ayudando a erradicar esa desigualdad, para que todos y todas tengan las mismas oportunidades", ha concluido.