Casado cree que sin estado de alarma no habrá herramientas que eviten la heterogeneidad de medidas

20M EP

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, considera que si no se prorroga el estado de alarma y, a falta de una actualización de la Ley de Salud Pública, no habrá herramientas para "no profundizar en la heterogeneidad" de las medidas que puedan tomarse en los diferentes territorios, ya que el poder judicial podrá adoptar diferentes decisiones para una misma situación.