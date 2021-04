ErNE denuncia el "nuevo despropósito" de Seguridad que movilizará a agentes solo si el Athletic gana la final de Copa

En un comunicado, ErNE ha acusado al Departamento de Seguridad que dirige Josu Erkoreka de "improvisar y vulnerar los derechos del colectivo" en la preparación del operativo de la final de Copa de este sábado, 17 de abril, entre el Athletic Club de Bilbao y el Barcelona F.C.

Después del "caos en la organización" del dispositivo policial desplegado en Bilbao el pasado 3 de abril con motivo de la final de Copa entre el Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad, desde ErNE han mostrado su "malestar y preocupación" ante la preparación del nuevo operativo de cara a la final de este sábado.

Según ha denunciado ErNE, "el nuevo despropósito del Departamento de Seguridad consiste en realizar llamamientos a los agentes para el domingo 18 de abril en función del resultado del partido", de forma que "unidades como la Brigada Móvil y la Comisaría de Bilbao serán movilizadas sólo si el Athletic gana la final".

Tras lamentar que la Dirección de la Ertzaintza "no aprende de los errores cometidos hace menos de 15 días", ErNE ha señalado que "la falta de previsión e improvisación con la que actúa este Departamento es patente", ya que "presupone que, si el resultado de la final no es favorable a los intereses del Athletic, la gente no saldrá a la calle".

EXPONER LA SALUD

Teniendo como antecedentes los altercados del pasado 3 de abril, ErNE considera que no se pueden prever "las intenciones de los aficionados" y no se debe "exponer la salud de la ciudadanía, en estos momentos de pandemia, y condicionarlo todo a un resultado futbolístico".

Además, el sindicato ha considerado que "queda de manifiesto el desprecio y la vulneración de los derechos que el Departamento de Seguridad tiene hacia sus trabajadores, encubriendo los llamamientos con falsos standby". Por todo ello, desde ErNE pedirán responsabilidades por "esta falta de previsión ante el nuevo caos que se avecina los días 17 y 18 de abril".