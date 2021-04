El Consell no es planteja portar als jutjats l'ampliació del Port de València

Així s'ha pronunciat Oltra aquest divendres en la roda de premsa posterior al ple del Consell, on ha conisderat "precipitat" parlar de "divisió" en l'executiu respecte a aquesta qüestió. Tres dels quatre partits que ho sustenten (Compromís, Esquerra Unida i Podem) han anunciat que presentaran o se sumaran a accions judicials contra aquesta ampliació després que el Ministeri de Transició Ecològica considerara que la Declaració d'Impacte Ambiental de 2007 continua vigent. Mentre, el president, Ximo Puig, afirmava el dijous que el seu partit (PSPV) analitza aquest tema "amb objectivitat i sense maniqueisme".

Per a Oltra, "s'ha d'estudiar en profunditat la qüestió i les conseqüències que puga tindre" i "és obvi que un projecte de 2006 s'ha d'estudiar amb els ulls de 2021, amb tot el que això implica".

En aquest sentit, s'ha preguntat "què ciutat i quina àrea metropolitana volem" i "com es tradueix en l'estima i el valor ecològic de l'avifauna de l'Albufera", un "ecosistema singular amb un valor molt emocional". També ha demanat considerar "quants metres han perdut les platges" i "el perill potencial de la salinització de l'Albufera", que al seu juí, suposaria una "catàstrofe" per a l'agricultura de l'arròs.

Sobre la postura del Consell, ha argumentat que en 2019 van aprovar la "emergència climàtica" amb la qual es comprometien a "avançar cap a un territori sostenible". A més, ha matisat: "No he sentit cap veu que diga que s'ha de fer coste el que li coste a l'Albufera. A tothom que li he sentit defendre que el projecte seguisca avant, ho condicionen al fet que no tinga impacte".

No obstant açò, ha indicat que hi ha "moltes parts implicades", no solament el Consell, sinó també l'administració general de l'Estat i l'Ajuntament de València.