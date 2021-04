Compromís adverteix el Govern que si no compleix amb el finançament en 2021 estarà "en una situació molt vulnerable"

20M EP

El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha advertit que si el Ministeri d'Hisenda no compleix i presenta el nou sistema de finançament autonòmic abans que acabe 2021 "situarà el Govern de Pedro Sánchez en una situació molt vulnerable", a més de defendre un repartiment just "no solament per als valencians, sinó per a tots els ciutadans de l'Estat".