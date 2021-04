Compromís veu recorregut al seu recurs contra l'ampliació del port de València i rebutja la postura del PSPV

"Estem totalment en contra perquè l'ampliació no té cap justificació econòmica ni logística, i ho dic jo que sóc enginyer logístic", ha recalcat el seu síndic, Fran Ferri, en roda de premsa una setmana després que Ports de l'Estat determinara que la declaració d'impacte ambiental (DIA) per al projecte de 2007 segueix vigent i correspon a Valenciaport avaluar si és necessària una nova.

Ferri ha defès que no acudirien a la justícia si no li veren recorregut, com també han anunciat Podem i Esquerra Unida, i ha denunciat que el Port "ja està afectant de manera molt negativa als nostres parcs naturals".

Si tira avant la "expansió", ha alertat que afectarà als veïns de València amb un augment de la contaminació i amb un pas continu de camions, a més de convertir-la en "una ciutat bruta com unes altres que tenen un port enorme".

Per contra, el portaveu parlamentari ha advocat per un replantejament del projecte i per una nova DIA per a anar "cap a un model de futur del port i no a un altre que ens porte a ports dels anys 90".

"Volem un model de ciutat i de port del XXI que ens projecte en el futur", ha reivindicat, augurant que d'ací a uns anys els ports ja no tindran molt "sentit" en poder fabricar objectes a casa amb impressores 3D.

EL PRESIDENT DEL PORT HO NOMENA PUIG

També ha carregat contra la posició dels socialistes, després que el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, diguera aquest dijous que analitzen el projecte "amb objectivitat i sense maniqueismes" perquè és una decisió que té conseqüències.

Per a Ferri, "en el PSPV hi ha opinions de tot tipus i l'oficial és la de 'deixar fer el Port' com si fóra un organisme autònom que no depèn de cap manera de la Generalitat". Però ha recordat que el president de l'Autoritat Portuària de València (APV), actualment Aurelio Martínez, és nomenat pel propi cap del Consell. "Per tant, sí hi ha una vinculació directa", ha resolt.