Comença el 'macroprocés' perquè persones sense titulació acrediten la seua competència professional

La Conselleria d'Educació llança un 'macroprocés' d'acreditació obert de manera permanent per a permetre que aquelles persones interessades puguen acreditar competències professionals i cursar, posteriorment si ho desitgen, estudis que els permeten obtindre titulacions de Formació Professional (FP). Segons els càlculs de l'administració, unes 24.000 persones poden participar entre enguany i el pròxim.

La iniciativa permetrà l'avaluació i acreditació de les unitats de competència professional incloses en l'oferta existent d'FP en la Comunitat Valenciana, vinculada al catàleg nacional de les qualificacions professionals, que hagen sigut adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació. La resolució de la Secretaria Autonòmica d'Educació es publica aquest divendres en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

El conseller d'Educació, Vicent Marzà, destaca que "mitjançant aquest procés facilitem que moltes persones, amb experiència laboral però sense cap titulació, tinguen l'oportunitat d'obtindre una qualificació professional, la qual cosa permet que tinguen més opcions d'ocupabilitat si estan buscant treball o accedir a llocs de treball amb millors condicions".

"L'acreditació, a més, obri moltes portes al fet que aquestes persones vegen factible iniciar itineraris formatius", recalca Marzà, que explica que, d'aquesta manera, poden completar la seua experiència amb estudis d'FP de la seua branca de coneixement perquè tenen ja, fins i tot, mòduls convalidats.

El titular d'Educació ha insistit en la importància d'aquesta mesura, ja que "donar un impuls decidit és fonamental per a la creació i el manteniment d'ocupació de qualitat". "L'horitzó europeu immediat marca que el 85% dels llocs de treball requeriran algun tipus de qualificació", apunta.

"Per aquest motiu, -continua- la inversió que fem en aquesta campanya perquè les valencianes i els valencians que reunisquen els requisits acrediten la seua experiència professional és molt important, perquè només amb aquestes mesures aconseguirem una transformació del model econòmic valencià, ara més necessari que mai, i unes millors condicions laborals per a les valencianes i els valencians".

La Conselleria d'Educació s'ha posat com a objectiu facilitar l'avaluació i l'acreditació d'experiència professional de 24.000 persones entre enguany i l'any que ve perquè obtinguen aquesta qualificació professional, gràcies a un desplegament de mitjans avaluadors que compten amb una inversió de 18 milions d'euros captats dels fons del Programa de cooperació extraordinari per a actuacions del Pla de Formació Professional per al creixement econòmic i social i l'ocupabilitat del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

"Estem parlant de persones fonamentalment vinculades als àmbits laborals de la seguretat i les emergències, l'atenció a les persones, el sector industrial i del manteniment, el sector agrícola i ramader i el sector del turisme i la restauració, que ara podran millorar les seues possibilitats d'inserció laboral mitjançant un certificat de professionalitat i, si ho desitgen, formar-se més per a completar un títol d'FP", detalla el conseller en un comunicat.

Més de 2.000 professors voluntaris

Més de 160 centres educatius d'FP de tota la Comunitat Valenciana ja han sol·licitat participar en el programa per a informar i acompanyar a les persones que reuneixen aquestes condicions. En aquest acompanyament i orientació s'implicaran de manera voluntària més de 2.000 professors i professores d'FP, que ja treballen en l'FP i que percebran de manera periòdica una compensació econòmica equivalent a la prevista per l'assistència a comissions o tribunals avaluadors.

El personal assessor i avaluador estudiarà totes les evidències presentades per les persones aspirants i, a partir d'ací, emetrà un informe sobre les unitats de competència professional que considera que s'han adquirit i establirà quines han de ser contrastades, si és necessari, amb una prova.

Aquest informe inclourà també un itinerari per a la persona aspirant amb les possibilitats de formació perquè puga acreditar les unitats de competència sol·licitades i que no hagen quedat demostrades, així com la formació que ha de seguir per a completar un títol d'FP o certificat de professionalitat.

Els avantatges d'acreditar la competència professional són "múltiples", perquè permet que les persones sense titulació acadèmica puguen evidenciar les seues competències i que es valore la seua experiència laboral amb l'ajuda de diferents professionals. També és important saber que es tracta d'una acreditació oficial amb validesa en tot el territori de l'Estat, manifesten des de la Conselleria.

A més, les acreditacions orienten a la consecució d'un certificat de professionalitat que pot millorar les possibilitats d'ocupabilitat de les persones i fins i tot augmentar-les considerablement, amb un pla de formació individualitzat que complete o incremente les competències professionals, o amb la possibilitat d'iniciar un itinerari formatiu reglat encaminat a l'obtenció d'un títol de Formació Professional.

Les persones interessades en aquest procediment permanent d'acreditació de les competències professionals tenen tota la informació al seu abast en la web de Qualificacions Professionals de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.