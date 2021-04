Voluntarios de Protección Civil e información en QR para recordar a clientes las medidas sanitarias en terrazas de CyL

Así lo han detallado este viernes en una rueda de prensa ofrecida en una de las terrazas de la Plaza Mayor de Valladolid el delegado territorial de la Junta, Augusto Cobos, y la presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, María José Hernández.

Se trata, como ha explicado Cobos, de una manera de colaborar con la hostelería de la provincia, ya que considera que en gran medida los titulares de los negocios tienen un "comportamiento ejemplar" a la hora de seguir las medidas pero "en muchas ocasiones" los clientes quienes no cumplen las medidas quizás también porque desconozcan algunos detalles como que "la mascarilla solo se debe retirar para consumir bebida y comida y no cuando se esté manteniendo una conversación" o "no fumar en las terrazas".

Además, ha añadido que los hosteleros disponen las mesas de las terrazas de una forma completamente adecuada a la normativa "pero la gente cuando llega mueve las mesas, mueve las sillas" y a los hosteleros les supone una "dificultad añadida amonestar o interpelar a los clientes para decirles que cumplan las medidas, ya que los que se juegan la sanción son los hosteleros".

En este sentido, María José Hernández ha incidido en que con estas informaciones se apelará a la responsabilidad individual y colectiva del ciudadano para que cuando vayan a las terrazas "cumplan las normas sanitarias y en su defecto no pueda afectar a los hosteleros".

La presidenta de la Apeh ha subrayado que "una gran parte del sector cumple con los protocolos" pero ha recordado que "es muy difícil pasar esa raya de ser hostelero a ser policía, ya que no lo somos".

De esta manera, se lanza la campaña de concienciación en dos vías. En primer lugar habrá varios equipos de voluntarios de Protección Civil tanto en la capital como en los municipios de vallisoletanos en los que hay Asociación, así como en otras provincias, que recorrerán distintos lugares de la ciudad para informar sobre las normas a los clientes "que las conozcan y que las apliquen".

En el caso de la Asociación de Protección Civil de Valladolid habrá 16 voluntarios implicados en estos equipos, que este mismo viernes han comenzado a hacer su labor en las terrazas de la Plaza Mayor.

Además de esa acción, se han entregado a la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería unas 2.300 pegatinas con un código QR que se pegará en las mesas de las terrazas y si los clientes pasan el móvil sobre él obtendrán información sobre las medidas, con esos aspectos sanitarios en los que más se quiere insistir.

MEDIDAS DE CIERRE DEL INTERIOR DE LOS LOCALES

La presidenta de los hosteleros ha manifestado que confía en que los datos de incidencia acumulada permitan que el próximo lunes se retiren las medidas restrictivas que mantienen la obligación de cerrar el interior de los locales de hostelería, pues considera que el sector necesita poder abrirlos, al tiempo que ha asegurado que tiene constancia de que en las últimas semanas ha habido "éxodo" a municipios cercanos que no han tenido limitaciones.

En cualquier caso ha mostrado su desacuerdo con el criterio de decretar el cierre cuando se superan los 150 casos por 100.000 habitantes, ya que ha apostillado que "lo que antes era poco ahora es mucho".

La información está disponible en la página web de la Junta de Castilla y León desde el pasado día 3 de abril.