Mi ex pareja no paga su parte de la hipoteca: ¿qué hago? ¿perderé la casa?

Uno de los conflictos habituales cuando se rompe una pareja, ya estén casados o no, es qué hacer con la vivienda habitual. Si la pareja está pagando la casa al 50% por medio de una hipoteca bancaria, que es lo más habitual, deberán continuar haciéndolo.

De lo contrario, el banco puede promover una ejecución y quedarse con la casa. Generalmente, lo siguiente que ocurre es que se inicia un desahucio, con lo que además de quitarte la vivienda por dejar de pagarla continuarás conservando la deuda. Pero, qué pasa si una de las dos partes sigue pagando su parte de la hipoteca, pero la otra parte deja de hacerlo. Ese supuesto es más frecuente de lo que se piensa, según coinciden diversos despachos de abogados.

¿Qué debo hacer si mi ex pareja no paga su parte de hipoteca?

Luis Enrique García, Responsable de Garón Abogados, explica a 20minutos qué se debe hacer si tu ex pareja, propietaria del 50% de la casa, deja de pagar su parte. "Será muy importante que guarden todos los recibos de pagos, justificante de todas las transferencias, solicitar a la entidad bancaria o financiera un certificado de pagos a efectos de que pueda comprobarse quién ha efectuado el pago, desde qué cuenta, qué cantidad y en qué fecha", recalca.

El abogado agrega que también será muy importante, si hay intención de tramitar por vía judicial la reclamación, el envío previamente del correspondiente burofax, dando la posibilidad de evitar procesos judiciales.

Para evitar que el banco se quede la vivienda, entre las distintas opciones que se suelen ofrecer están, según explica, la posibilidad de comprar el 50% de su titularidad descontando todas las cuotas que ha dejado de abonar.

También la posibilidad de poner a disposición de una agencia inmobiliaria su venta y proceder al reparto de los ingresos. Y, por último, la vía judicial.

"En ocasiones no es sencillo poder localizar al otro propietario, ya que suelen 'desaparecer', lo que nos obligará a ir directamente a un proceso judicial para averiguar su paradero", indica Luis Enrique García. En este sentido será importante agotar previamente estas vías utilizando recursos como Whatsapp, emails, etc para notificar la intención de resolver esta situación.

La directora legal de reclamador.es, Almudena Velázquez, explica a este diario que "por supuesto, la obligación de pagar la hipoteca es una obligación común de las dos personas que pidieron el préstamo en su día, con independencia de quién se quede con su uso (que en realidad se atribuye a los hijos menores “y de rebote”, al progenitor que convive con ellos)". "Se trata de una deuda contraída con un tercero, el banco, y las crisis de pareja o matrimoniales no influyen", recalca la experta.

"Solo habría una excepción a esa obligación y sería que en el convenio o en las medidas que acordara el Juzgado tras el divorcio se declarara expresamente la exención de dicho pago (por ejemplo, porque quien se queda en la casa asume la totalidad del préstamo a modo de 'pago' de la vivienda para que pase a ser de su propiedad exclusiva). Fuera de esto, el Tribunal Supremo ha llegado incluso a considerar en Sentencia de 25 de junio de 2020 este impago de manera continuada como un delito de abandono de familia", advierte Almudena Velázquez.

"Y sin llegar a la parte penal, se puede solicitar dentro del procedimiento de divorcio la ejecución de la Sentencia en cuanto al incumplimiento de esta obligación", explica.

¿Cómo influye si estamos casados o no lo estamos?

Luis Enrique García (Garón Abogados) explica que "partimos de origen de una relación jurídica que tiene el banco con las personas que han accedido a la hipoteca". Y añade: "No entramos ya en si para la concesión de esa hipoteca era necesario tener avalistas. Pues bien, las entidades bancarias no entran ya en quién paga, sino en que hay que pagar, máxime porque la responsabilidad es solidaria, lo que quiere decir que responde cualquiera de los dos con el objetivo de cumplir la obligación (pagar las cuotas del préstamo), y con independencia de que entre ellos puedan reclamarse lo que corresponda (lo dejado de abonar, normalmente el 50% de la hipoteca)".

Por consiguiente, "tanto si estamos casados o no, pero nos encontramos en los casos en los que hay hijos menores, será muy importante fijarnos en quién tiene el disfrute de la vivienda por el hecho de existir hijos menores en común, con independencia de lo que pueda disponerse por cualquier medida judicial, porque insistimos, la obligación del pago es solidaria".

El abogado subraya que este tipo de acciones judiciales serán importantísimas, ya que, en el hipotético caso de que quieras vender el piso, no podrás hacerlo si no tienes la autorización del titular del otro 50%

¿Es mejor llegar a un acuerdo para que una de las partes se quede la casa que llegar a una venta pública?

Almudena Velázquez (reclamador.es) asegura que "es mejor un mal acuerdo que un buen pleito: a pesar de que es conveniente contar con el asesoramiento de un abogado en estos casos, no es lo mismo tener que costear los honorarios cuando hay posibilidad de entendimiento que cuando cada uno de los que fueron pareja acude a su propia defensa (con su respectivo procurador) en un procedimiento judicial que como mínimo tardará un año y acabará por no satisfacer a ninguna de las partes".

La abogada también aconseja "acudir a sistemas de mediación que ayudarán a evitar conflictos y conseguir un punto de consenso".

Luis Enrique Martínez (Garón Abogados) sostiene que "sin lugar a dudas" es mejor llegar a un acuerdo para que una parte se quede la casa. "Entre los distintos beneficios que podemos encontrar señalamos que podemos evitar los tiempos judiciales hasta que se pueda resolver la cuestión jurídica que, en escasas ocasiones, los plazos no son inferiores a un año para una primera instancia, no ya si tenemos en cuenta vías de recurso, subastas, etc. Que nos iríamos a un plazo muy superior", subraya.

Además, añade el letrado, habrá "una mayor rentabilidad económica de ser puesto a disposición de un comprador interesado, que de ser subastado".

¿Cuánto puede devaluar la venta pública el piso?

El responsable de Garón Abogados advierte que "debemos de tener en cuenta que, cuando un inmueble sale a subasta, es muy poco frecuente que se pueda acceder a su adjudicación en una primera subasta, ya que el precio final en segundas/terceras subastas podría devaluarse fácilmente entre un 25-30% de su valor de mercado, y podemos hablar de cantidades de dinero muy importantes".

Por su parte, la directora legal de reclamador.es sostiene que "si ese acuerdo es imposible y hay que iniciar lo que se llama una acción de división de la cosa común, además de ser necesario abogado y procurador para cada una de las partes, si una de ellas no acepta el valor que le da la otra a la cosa, habrá que nombrar un perito que lo determine (lo que conlleva otro coste adicional). En estos casos, lo que nos dice la Ley es que la venta en pública subasta no puede llevarse a cabo por menos del 50% del valor de salida que se le haya otorgado… lo que quiere decir en realidad que en la mayoría de los casos la vivienda se adquirirá precisamente por la mitad del precio inicialmente fijado".