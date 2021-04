A Pablo un amigo le llamó por teléfono anoche. "No esperes a que te escriban de Sanidad para citarte a la vacuna contra la covid-19", le dijo, "nosotros (por el amigo y su pareja) hemos ido al centro de salud y nos la han dado". Así es como este madrileño de 74 años se enteró el jueves de que podría dejar de mirar a cada rato los SMS de su teléfono e ir al centro de salud a por la ansiada vacuna.

"Esta mañana al leer la información en un diario me he presentado en el ambulatorio a primerísima hora", explica Pablo. "Éramos unas veinte personas en cola, y cuando he llegado a la ventanilla me han citado para esta misma tarde para la primera vacuna, de Pfizer, y en veinte días para la segunda. Pero, cuando he salido del centro, la cola llegaba ya al centenar de personas. Se ve que los mayores hemos dejado de esperar pacientemente y, con las noticias de que van a faltar vacunas, esto se ha convertido en un sálvese quién pueda", afirma.

Como Pablo, efectivamente, muchas personas mayores de 70 años todavía sin vacunar se han aglomerado este viernes en las entradas de los centros de salud de Madrid y han inundado a llamadas a los administrativos, tras correr la noticia por el boca-oreja de que era posible obtener una cita bajo demanda.

Sin embargo, la Comunidad de Madrid no ha cambiado todavía de manera oficial el protocolo de citación. Y solamente algunos centros de salud, los que han completado la pauta de los mayores de 75 años, están empezando a dar cita a los de entre 70 y 74 años que van a pedirla.

La administrativo del centro de Alameda que coge el teléfono este viernes a mediodía suelta de carrerilla la respuesta que lleva dando toda la mañana. Dice que no, que acudir al centro de salud no es la forma de obtener una vacuna. Ni llamar, tampoco. Que no han recibido instrucciones de la consejería de Sanidad y que están desbordados por la cantidad de gente que cree que ha cambiado el protocolo. "No decimos que en algunos sitios no lo estén haciendo así, ni que no nos lleguen nuevas instrucciones en unas horas, pero de momento solo vacunamos a los que tenemos en un listado de preavisados", confirma.

El viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, de hecho, ha sido preguntado esta mañana por los periodistas sobre la información que adelantó eldiario.es, según la cual los mayores de 70 años podían ya pedir cita para vacunarse en el centro de salud en función de los "huecos de agenda" disponibles. Zapatero ha reconocido que aunque "puede ocurrir que algún ciudadano acuda personalmente para pedir cita", éste "no es el mecanismo habitual".

En el centro de salud Benita de Ávila, en Hortaleza, también se han producido aglomeraciones este viernes de personas exigiendo en algunos casos una cita.

Alfonso López García de Viedma, médico de familia y delegado sindical de Amyts, explica que ha habido un error en la comunicación y que la población ha pensado que se había aprobado un cambio de protocolo. "Se está corriendo la voz de que ahora hay que ir a pedir cita sin esperar a que te llamen, pero no hemos recibido esas instrucciones de la consejería, y la única vía estipulada es que a los pacientes los llamamos con los cupos correspondientes y por edades".

En algunos centros de salud ha habido incluso malas palabras hacia los administrativos. "Si ya estábamos mal con la sobresaturación, ahora esto", se lamenta el delegado de Amyts. "En algún centro habrán podido dar citas de dosis no puestas en días previos, pero qué pasa, que se entera todo el barrio y entonces se llenan los centros de salud de todo Madrid de gente que viene a ver si la pueden vacunar", explica. "Es un follón, un desmadre generalizado, y hasta con broncas". Desde su sindicato piden que las autoridades sanitarias clarifiquen el protocolo vigente.