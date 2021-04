Anticorrupción dice que no tiene "constancia" de cargos vacunados "más de lo que ha salido en los medios"

"De momento no tenemos información, no hemos cruzado datos y no sabemos más de lo que ha salido en los medios", ha indicado Far en declaraciones a los medios en el Parlament balear.

El Govern balear no ha entregado aún el listado de cargos públicos que ha solicitado la Oficina y tiene de plazo hasta el próximo 27 de abril para hacerlo. Anticorrupción pide una lista de unas 1.600 personas que incluye a la presidenta del Govern, consellers, directores generales, personal eventual, diputados del Parlament, cargos electos, y altos cargos de ayuntamientos.

