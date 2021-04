Cvirus.- De la Torre valora utilidad de realizar test de antígenos mientras se avanza en proceso de vacunación

Así lo ha señalado De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, al tiempo que ha valorado el desarrollo "eficaz" y "éxito" del Foro Transfiere, recordando el protocolo sanitario desarrollado, que ha incluido la realización de test de antígenos gratuitos del programa 'Málaga Segura' promovido por el Área de Turismo y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Málaga. "Hemos sido ciudad pionera en aplicarlo", ha destacado.

El evento ha contado con la participación de más de 2.000 profesionales durante ambos días, consolidando al foro como uno de los principales puntos de encuentro para el ecosistema de innovación en el sur de Europa.

En este sentido, De la Torre ha explicado que de los test realizados solo se ha dado un caso "y la persona afectada, que vino de Madrid, volvió para Madrid, como es natural".

"Esa es la eficacia y ayudamos también al sistema de salud; pero se puede hacer, da una gran seguridad la aplicación de los test de antígenos, que creo que será útil sobre todo conforme avancemos más en ese proceso de ir poco a poco con más vacunados pero no el porcentaje ideal", por lo que, ha dicho, "en esa etapa de transición los test de antígenos serán muy eficaces".

Por otro lado, según los últimos datos disponibles de este pasado jueves, la incidencia acumulada de coronavirus en dos semanas en la ciudad de Málaga por cada 100.000 habitantes es 118,8.

Así, De la Torre ha manifestado que, pese a que es la más baja de las capitales andaluzas, hay que descender en el número de contagios, asegurando que "es cuestión de que cada uno piense que los contagios que se producen no son por casualidad; siempre hay alguien que contagia a otro".

Para evitarlos, a juicio de De la Torre, hay que usar la mascarilla: "La mascarilla siempre en todos, puesto que parte de esos todos pueden ser positivos asintomáticos, y permite crear una barrera que no contagia a los demás".

"Esa es la reflexión fundamental, la que no podemos olvidar y es la que tenemos que tener presente", asegurando que es compatible con tener actividad económica, comercial, cultural, social, "la que se quiera pero con mascarilla".

En este punto, ha reiterado que nada más cuando se vaya a comer "se la quita uno, pero en comer no se tarda tanto, meter la cuchara en boca es cuestión de segundos, pegarle un buen sorbo a la cerveza, al agua, al café, a lo que sea, igualmente son unos segundos pero no estar durante una hora socializando sin mascarilla", añadiendo que "eso hay que hacerlo cuando tengamos el 70-80 por ciento de vacunados". Por tanto, para el regidor de Málaga "no cabe hacer otra cuestión", ha concluido.