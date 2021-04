Ayuso promete "bajar" los impuestos de Sucesiones y Donaciones entre hermanos y entre tíos y sobrinos

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este viernes que si es reelegida en las elecciones del 4-M promete "bajar" los impuestos de Sucesiones y Donaciones entre hermanos y entre tíos y sobrinos.

"Soy la única que no solo no ha subido los impuestos, sino que los va a bajar y ya lo hemos aprobado porque ya estoy gestionando. Además, ahora no solo no vamos a subirlos y vamos a seguir defendiendo nuestra autonomía fiscal sino que además el impuesto de Donaciones y Sucesiones también vamos a ampliar las bonificaciones entre tíos y sobrinos y entre hermanos", ha defendido Ayuso en una entrevista en Telecinco.

Las modificaciones impositivas serán las siguientes. En primer lugar, se ampliará la bonificación entre hermanos, del actual 15% al 25%. Adicionalmente también se ampliará la bonificación entre tíos y sobrinos, del 10% al 20%.

En total, esta medida supondrá un impacto de 11.000 beneficiarios y 30 millones de euros al año.

El equipo de Ayuso ha ofrecido el siguiente ejemplo: la persona que reciba como herencia de su hermano un piso valorado en 200.000 euros, pagará casi 5.000 euros menos de impuestos (35.600 en vez de 40.300 euros).

Mientras que cuando una persona deje en herencia a su sobrino una casa en el pueblo valorado en 100.000 euros, el sobrino heredero pagará 1.700 euros menos de impuesto (14.100 en vez de 15.800 euros).

En la actualidad, la Comunidad de Madrid bonifica al 99% la cuota tributaria a cónyuge o pariente directo del fallecido, pero en el caso de los hermanos se bonifica al 15% y en el caso de los tíos y sobrinos al 10 %.

No pactará con Gabilondo

Por otro lado, la mandataria madrileña ha asegurado que no va a pactar con el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, tras las elecciones, porque no va a negociar "con el partido que ha arremetido contra la fiscalidad de Madrid" y que ha intentado obligar a Madrid "a cerrar la hostelería y el comercio sin un informe sanitario".

Además, Ayuso ha criticado que hace tan sólo unos meses, el candidato socialista pactara con Más Madrid una subida de impuestos, y acusase a la Comunidad de hacer "dumping fiscal" y de ser "un paraíso fiscal".

Pero que ahora "al candidato del PSOE sólo le falta venirse al PP, porque ahora todo el programa del PP que han criticado durante año y medio en la Asamblea de Madrid le gusta", ha señalado Ayuso sobre la promesa de Gabilondo de no subir impuestos.

Asimismo, ha señalado que el único partido que ha demostrado que ha bajado impuestos durante 16 años consecutivos es el PP y que ahora "los demás se han vuelto locos haciendo propuestas", pero que lo "mejor que pueden hacer es ser fieles a lo que han defendido".