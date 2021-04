Anaya continuarà en el seu càrrec en l'executiva provincial del PP a València fins que es convoque el congrés

Així ho ha anunciat el president del PP provincial, Vicente Mompó, que ha convocat un ple "extraordinari i urgent" per a remodelar la cúpula directiva, a la qual s'incorporen l'alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell; i la portaveu a Llíria, Reme Mazzolari.

Mompó ha explicat que el comité executiu provincial "ha de seguir centrat sense distraccions en els seus objectius d'enfortir les estructures locals, tasca en la qual es troba immers en aquests moments de manera molt especial, així com millorar la implantació territorial que prepare a la formació per a abordar amb màximes garanties els pròxims processos electorals".

Per açò, ha sotmès a votació dels membres del comité la remodelació de la cúpula directiva que inclou el nomenament de Reme Mazzolari com a nova coordinadora general, mentre que Avelino Mascarell ha sigut proposat com sotssecretari de Política Territorial.

D'igual manera, José Vicente Anaya -qui ha presentat la seua candidatura per a presidir el PPCV- continuarà en el seu actual acompliment en la coordinació general fins a la convocatòria del congrés regional, moment en el qual abandonarà el seu càrrec en el comité executiu provincial.

La proposta ha sigut aprovada per unanimitat pels membres del comité.

Reme Mazzolari era actualment la sotssecretària de Política Territorial i és la portaveu del partit en l'Ajuntament de Llíria. Avelino Mascarell, per la seua banda, exercia el càrrec de coordinador comarcal i és l'alcalde de Xeraco.