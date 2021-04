La Generalitat destina 9,29 milions d'euros a préstecs bonificats per al sector del taxi

Aquesta partida suposa el 13,5% de l'import total de les operacions autoritzades, per darrere del 39,7% corresponents a la restauració i del 23% per als hotels i allotjaments.

Respecte a la quantia per a ajudes directes, una suma de 2,78 milions d'euros tindran aquesta consideració per al sector del taxi, una xifra que li situa també en tercera posició després dels 6,78 milions per a la restauració i els 3,37 milions per a hotels.

Quant als crèdits aprovats per a taxistes, el nombre ascendeix a un total de 385, distribuïts de forma desigual entre les tres províncies, doncs la de València acumula 357 enfront de les 22 d'Alacant i les 6 de Castelló.

Pel que es refereix a la summa mitjana destinada a cadascun dels préstecs bonificats, la quantitat aconsegueix els 24.138,2 euros, dels quals 2.788 corresponen a ajudes a fons perdut.

Per al conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi Espanya, "la Generalitat mostra, una vegada més, el seu compromís inequívoc amb el sector del taxi de la Comunitat Valenciana amb préstecs i ajudes per a pal·liar els efectes de la pandèmia sobre la seua activitat".

"Els i les taxistes han sigut un dels col·lectius més perjudicats per la situació sanitària que vivim i, per açò, des del Consell s'ha considerat pertinent brindar-los el suport necessari perquè puguen continuar prestant un servici essencial", ha afirmat el conseller.