Madrid advierte que podría cerrar los centros de vacunación masiva ante la falta de dosis disponibles

La Comunidad de Madrid ha advertido este viernes que podría verse obligada a cerrar puntos de vacunación masiva ante la escasez de las dosis de vacunas previstas la semana que viene en la región.

En rueda de prensa para informar sobre la situación epidemiológica de Madrid, el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, ha dicho que no tiene "información de vacunas disponibles más allá de las 157.000 de Pfizer".

Por ello, Zapatero ha advertido que "con esta limitación de llegada de vacunas", la Comunidad se verá "en la situación de plantear el cierre de puntos de vacunación masiva". Los centros afectados podrían ser el Wanda Metropolitano o el Wizink Center donde se da cita a la población de entre 60 y 65 años para recibir inmunidad.

La cantidad comunicada a Madrid "supone 120.000 vacunas menos de las que ponemos las últimas semanas; no tenemos intención de que esto sea así, pero si no tenemos vacunas, no tiene sentido este dispositivo... Y nos llevará con todo el dolor del corazón, a parar el proceso de vacunación", ha añadido Zapatero.

Los portavoces de la Comunidad de Madrid en materia sanitaria han explicado que se tendría que dejar de citar a la población este fin de semana y cerrar los macrocentros el miércoles.

"La planificación se hace teniendo en cuenta el suministro disponible. En este sentido estamos citando a personas de 65 a 60 años en los puntos de vacunación masiva con un plazo mínimo de 48 horas. Si hoy (viernes) no tenemos información oficial del Ministerio en relación a un nuevo suministro, este fin de semana se dejará de citar con el fin de no producir trastorno a la población y se cerrarán los centros a partir del miércoles".

El Gobierno madrileño mantiene que la "prioridad absoluta" es vacunar. Ya se han inoculado 1.600.000 vacunas a los madrileños. De ellas más de 445.000 son segundas dosis. Así, "un 8% ya tiene la segunda dosis".