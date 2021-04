L'acampada de l'oci nocturn demana que el ple del Consell d'aquest divendres aborde el pla del rescat per al sector

Fins al moment, els contactes que es venen mantenint amb els representants del Consell i la Coordinadora Empresarial d'Oci i Hoteleria de la Comunitat Valenciana (CEOH) "no estan permetent afrontar una solució amb garanties a la dramàtica situació de l'oci nocturn i els seus professionals", lamenta l'entitat.

Per açò, des de la CEOH reiteren les seues exigències com a condició per a alçar l'acampada i anuncia que intensificaran les seues accions de protestes del #13A a partir d'aquest cap de setmana.

En aquest context, la Coordinadora vol transmetre al conjunt de treballadors i treballadores i empresaris i empresàries del sector, que no alçaran l'acampada fins que no s'inicie el cobrament de les ajudes directes a l'oci nocturn del 'Pla Resistir', que les pimes porten esperant des del passat mes de novembre, i es creu un fons específic per a l'oci nocturn dins del 'Pla Resistir+' que comprometa 50 milions d'euros per al rescat de les seues empreses.

La CEOH insisteix que són exigències "absolutament assenyades i rigoroses", ja que "aquestes ajudes amb prou faenes signifiquen un 20% de les seues pèrdues acumulades" i un 2,5% dels recursos que el Govern d'Espanya va a transferir a la Generalitat Valenciana per a ajudar les pimes més vulnerables per la crisi del coronavirus.

Pel que fa a les ajudes econòmiques, a més de la importància de la quantia, les pimes de l'oci nocturn consideren "imprescindible que no es discrimine a les empreses amb major nombre d'empleats, tenint en compte que les ajudes definides fins ara penalitzen a aquelles empreses que compten amb més de 10 treballadors en les seues plantilles". Una condició, que segons la CEOH, "manca de sentit, ja que va en contra de la creació d'ocupació i margina a les empreses d'oci que les seues característiques i torns de treball nocturn fan que moltes d'elles tinguen més de 10 treballadors".

D'altra banda, i com ja van anunciar en l'inici de l'acampada, reclamen la creació immediata de la Taula Cientificotècnica que establisca les mesures per a escometre la progressiva desescalada i recuperació de l'activitat dels locals d'oci i de l'activitat cultural i els espectacles.

DEMANA 150 MILIONS DELS FONS NEXT GENERATION

Finalment, i en el marc del procés negociador, la Coordinadora també sol·licita l'engegada d'un grup de treball per a analitzar els projectes Next Generation per a l'oci nocturn. Sobre aquest punt, des de la CEOH mantenen que "la Generalitat no pot desaprofitar l'oportunitat d'utilitzar els recursos de la Unió Europea, en aquest cas dirigits a la reconstrucció d'un dels sectors més destruïts per la crisi sanitària i als quals també ha posat xifra: 150 milions d'euros".

Sobre els actes de l'acampada, durant aquest cap de setmana es duran a terme diferents actuacions, dirigides a promoure la participació del públic i la seua adhesió a la reivindicació a molts més locals d'oci, ja que cada dia són més pimes les que s'han sumat. A més, a partir del pròxim dilluns 19 d'abril ampliarà la seua expansió territorial amb la presència de més tendes i professionals del sector en les principals ciutats de la Comunitat Valenciana.