L'UJI investeix aquest divendres com a doctor honoris causa a l'investigador Xavier Querol

L'Universitat Jaume I investeix com a doctor honoris causa a l'investigador Xavier Querol en un acte acadèmic, adaptat a les mesures de prevenció establides per les autoritats sanitàries i amb aforament limitat, que tindrà lloc aquest divendres en la terrassa del Paranimf i en el qual el catedràtic d'Enginyeria Química Eliseo Monfort actuarà com a padrí.

Xavier Querol és professor d'Investigació del CSIC en l'Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA), i investiga en geoquímica ambiental, especialment relacionada amb la contaminació atmosfèrica. Doctor en Ciències Geològiques per la Universitat de Barcelona, va realitzar el postdoctorat en BGS-NERC (el Regne Unit).

Posteriorment es va incorporar a l'Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera del CSIC i, en 2008, a l'IDAEA. Ha dirigit nombrosos projectes nacionals i europeus, entre els quals es troba el recentment premiat com a millor projecte LIFE Green City en 2018 per la Direcció General de Medi Ambient de la CE. Ha publicat al voltant de 600 articles en revistes científiques indexades i ha dirigit 28 tesis doctorals.

A més, és Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 2009, premi Rei Jaime I 2013 per la protecció del medi ambient i Premi Carmina Virgili 2019 del Col·legi de Geòlegs de Catalunya. Des de 2019 és membre de la Real Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona i en les llistes de 2014, 2015, 2016, 2018 i 2019 de Thomson Reuters-Clarivate és un dels investigadors més citats.

La concessió del grau doctor honoris causa a Xavier Querol va ser a proposta de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals per la seua vinculació amb l'Universitat Jaume I des del 1992, any en què el professor Querol va publicar el primer article científic derivat de col·laboracions esporàdiques amb l'equip d'investigació en Mineralogia Ambiental dirigit pel professor Teófilo Sanfeliu.

Aquest es va intensificar a partir de 1995 amb els estudis realitzats per la doctora Ana Boix sobre qualitat de l'aire en la zona del Port en el Grau de Castelló i al voltant de la central tèrmica. També ha col·laborat de manera esporàdica amb el Departament de Química Orgànica i Inorgànica, sobretot amb el catedràtic Vicente Esteve i l'Institut Universitari de Plaguicides i Aigües de la UJI, a través del catedràtic Ignacio Morell i del professor Antoni F. Roig.

La relació més estreta s'ha mantingut amb l'equip d'investigació de l'Institut de Tecnologia Ceràmica Agustín Escardino i el Departament d'Enginyeria Química, especialment amb el Grup d'Investigació de Sostenibilitat de l'ITC liderat pel catedràtic Eliseo Monfort, amb el qual es va establir vincle estable i permanent des de l'any 2002, en el qual es va crear l'Unitat Associada entre l'Universitat Jaume I i el Consell Superior d'Investigacions Científiques, denominada 'Grup de Tecnologia per a la Protecció Ambiental'.