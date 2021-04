Educació comença la implantació del seu nou model d’eines digitals

La Conselleria d’Educació arranca el projecte pilot de Centres Digitals Col·laboratius, en el qual s’han involucrat 50 escoles del sistema educatiu valencià que sumen uns 39.700 alumnes i més de 3.600 docents. Amb ell, l’administració valenciana busca “provar la millora d’eines i unitats digitals” a tota la Comunitat.

El conseller Vicent Marzá, el secretari autonòmic d’Educació i FP, Miquel Soler, i el director General de la DGTIC, José Manuel García Duarte, van participar aquest dijous en l’acte de presentació del projecte, que ha començat amb la formació del professorat d’aquests centres pilot per tal d’implementar-lo “de manera generalitzada durant el curs que ve”.

Per a Marzá, “era molt necessària la modernització digital de l’administració educativa i de la tasca docent, i durant l’últim any s’ha treballat de valent per a fer-ho realitat amb una nova concepció de l’ensenyament en el qual les TIC estan integrades en l’aprenentatge del dia a dia”.

El nou model de Centre Digital Col·laboratiu se sustenta en cinc pilars tecnològics, amb possibilitats d’integració entre si i capaços de suportar centenars de milers d’usuaris a diferents nivells: centre, professorat i alumnat, així com les seues famílies.

Eixos del projecte

Els cinc pilars dels CDC són el sistema operatiu Lliurex, el programari lliure que continuarà sent el preferent per als centres educatius públics de la Generalitat; la plataforma AULES, un entorn virtual d’aprenentatge (EVA) que la Generalitat ha desenvolupat sobre Moodle; la plataforma Web família, com a eina de comunicació dels centres o docents amb les famílies o l’alumnat; les pàgines web de cada centre educatiu, allotjades en el PortalEdu i desenvolupades amb l’eina WordPress, així com la plataforma Office 365 de Microsoft controlada per la Generalitat. Aquesta última complementa les anteriors i potencia l’ús de les TIC als centres educatius, ja que proporciona comptes de correu electrònic i fomenta el treball col·laboratiu tant en l’àmbit de centre com entre professorat i alumnat.

A més del correu, cada usuari i usuària disposarà d’espai d’emmagatzematge en núvol, possibilitat de fer videoconferències i altres eines de treball col·laboratives, com Teams, on es crearan equips virtuals de treball, segons el nivell educatiu, per a cada aula o cada matèria.

Per tant, recalquen des de la Conselleria, es tracta d’un “sistema enriquit i adaptat a les necessitats dels centres educatius, basat en programari lliure, al qual s’afigen eines de Microsoft en un acord pioner i únic a l’Estat en el qual les dades de la comunitat educativa estan completament blindades i amb totes les garanties de privacitat de dades”.

Transformació digital dels centres educatius

Per a implantar el nou model de centre, “que és una de les nostres línies estratègiques”, segons destaca el secretari autonòmic d’Educació i FP, Miquel Soler, “a més de la necessària col·laboració i implicació de l’equip directiu, crearem en cada centre dues figures que considerem essencials: una persona que dirigirà la gestió de la transformació digital de centre i una altra persona que actuarà com a acompanyant en qüestions més tècniques de les plataformes”.

La implantació de la nova plataforma Microsoft 365 començarà en tots els centres el 26 d’abril i prèviament es farà una formació a les dues persones per centre seleccionades, amb el compromís per ambdues d’exercir aquest lideratge i acompanyament als companys i companyes del centre.

La Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) liderarà el projecte de gestió del canvi i la integració de les plataformes i la Subdirecció General de Formació del Professorat tutelarà i facilitarà tota la formació pràctica associada no només aquest mes d’abril sinó els pròxims mesos.

Per la seua banda, el director general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions ha remarcat que “el Centre Digital Col·laboratiu és una de les claus del projecte ‘Centre a Casa’, juntament amb la nova Secretaria Digital, amb el qual pretenem facilitar la relació entre tots els agents del sistema, utilitzant noves plataformes que permeten tant la col·laboració i la comunicació com la tramitació electrònica". En la seua opinió, aquestes plataformes "possibilitaran una autèntica transformació digital de tota la comunitat educativa, mantenint sempre el control tant de les dades com de l’ús d’aquestes”.

"Un model flexible i inclusiu"

García Duarte ha explicat que, “amb Office 365, hem incorporat la peça del puzle que faltava per a generar la solució tecnològica del CDC i que permetrà fer evolucionar el sistema actual per a crear, en un futur, un entorn virtual únic per a l’aprenentatge i la col·laboració del milió d’usuaris i usuàries que conformen la comunitat educativa". Així mateix, assegura que ajudarà a "consolidar les competències digitals de l’alumnat sota un model flexible i inclusiu, assentat en infraestructures i eines de gestió consolidades”.

La formació per a les 100 persones que exercisquen el lideratge i l’acompanyament en els 50 centres pilot constarà de 4 sessions de 4 hores que es desenvoluparan des del 19 fins al 22 d’abril.