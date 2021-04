Hoy es el día para conseguir una freidora sin aceite... ¡con rebaja! Cómo ahorrarse 20 euros en la compra de este 'gadget'

No hay quien no haya oído hablar de las freidoras sin aceite, unos pequeños electrodomésticos que han conquistado las cocinas de muchos hogares tras haber alegrado el paladar de sus habitantes. Estos dispositivos funcionan como pequeños hornos de convención y no emplean aceite u otras grasas para preparar los alimentos, por lo que les restan unas cuantas calorías a las recetas. Así, se han convertido en las aliadas de quienes quieren disfrutar de las patatas fritas (y de otros alimentos) sin saltarse a todas horas sus objetivos de la Operación Bikini. Además, ahora que llega el buen tiempo, los vermús de los domingos se disfrutan mucho más con unas buenas raciones.

Eso sí, igual que todos los pequeños electrodomésticos, existen trucos para dar con el mejor modelo y para usarlo de la mejor forma posible. De hecho, una de los primeros aspectos que debemos tener en cuenta es su capacidad, puesto que de ella depende evitar el sobrecalentamiento ya que, aunque muchas incorporan sistemas de seguridad para evitarlo, supone un derroche innecesario de energía. Asimismo, su tamaño, para que encontremos hueco en nuestra cocina, y, por supuesto, el precio, son otros factores que influyen en la decisión de compra.

Pero, por este último, hoy no debes preocuparte porque si estás buscando una freidora sin aceite... ¡hoy puedes conseguirla a muy buen precio! En el catálogo de Amazon hemos encontrado el modelo de Taylor Swoden rebajado un 26% para que te ahorres 20 euros en su compra y la incluyas en tu cocina por menos de 60. ¿No crees que ha llegado el momento de probarla?

Esta freidora sin aceite puede ser tuya por menos de 60 euros. Amazon

Las prestaciones de este modelo

Este modelo ofrece un cocinado perfecto para patatas fritas, gambas, tartas, alitas de pollo, filetes o pescado, gracias a sus programas preestablecidos que se activan desde un solo botón. Con ellos, este pequeño electrodoméstico aplica la temperatura y el tiempo necesario para elaborar estos alimentos. Diseño compacto. Uno de los aspectos que más preocupa a la hora de adquirir nuevas herramientas culinarias es el espacio de nuestra cocina. Este modelo concreto es que tiene un tamaño compacto que no afecta a su capacidad, puesto que ofrece 2,6 litros. Sin embargo, su forma redondeada permite adaptarla a cualquier rincón de la cocina.

Uno de los aspectos que más preocupa a la hora de adquirir nuevas herramientas culinarias es el espacio de nuestra cocina. Este modelo concreto es que tiene un tamaño compacto que no afecta a su capacidad, puesto que ofrece 2,6 litros. Sin embargo, su forma redondeada permite adaptarla a cualquier rincón de la cocina. Pantalla LED. El usuario puede elegir la configuración de forma sencilla gracias a la pantalla LED de la que dispone este modelo. Gracias a él se puede seleccionar la función que queremos que cumpla, el tiempo y la temperatura a la que va a trabajar, porque, más allá de los programas automáticos, también permite ajustes manuales.

El usuario puede elegir la configuración de forma sencilla gracias a la pantalla LED de la que dispone este modelo. Gracias a él se puede seleccionar la función que queremos que cumpla, el tiempo y la temperatura a la que va a trabajar, porque, más allá de los programas automáticos, también permite ajustes manuales. Un dispositivo seguro. Para evitar cualquier incidente en la cocina, este modelo está diseñado con control de sobrecalentamiento, asa fría, patas antideslizantes y función de apagado automático.

