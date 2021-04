El ‘Mapa del disseny de València’ ja està disponible

El disseny continua sent protagonista a la capital. Visit València i la plataforma València Capital Mundial del Disseny 2022 han posat en marxa l’anomenat Mapa del Disseny, una nova guia de la ciutat que convida residents i visitants a recórrer-la a través dels espais que aposten pel disseny, com ara galeries, restaurants, hotels, museus, cafés o comerços, entre altres.

El projecte, de caràcter col·laboratiu i disponible a través de www.mapadeldissenyvalencia.com, és una iniciativa que ha arrancat amb 20 punts d’interés que s’aniran ampliant gràcies a les propostes ciutadanes. Els organitzadors esperen poder reunir fins a 400 llocs localitzats als diferents districtes i generar un mapa físic que podrà consultar-se en les oficines de turisme cap a l’estiu.

El regidor de Turisme i Internacionalització i president de Visit València, Emiliano García, va presentar aquest dijous leina, amb la qual “es pretén donar visibilitat a una realitat: que l’aposta de València pel disseny és majoritària i que, per tant, forma part del nostre valor diferencial com a destinació, de la nostra identitat i d’allò que el nostre visitant desitja i ha de descobrir quan ens visita”.

L’edil ha explicat que Mapa del disseny s’emmarca en el conveni de col·laboració entre Visit València i València Capital Mundial del Disseny 2022, l’objectiu del qual és “donar suport a la promoció nacional i internacional de la ciutat de València com a focus de creativitat i disseny, donant a conéixer els professionals del disseny, i aprofitar al màxim la capitalitat mundial del disseny per captar turisme cultural i especialitzat”. “En definitiva”, ha indicat, “una aliança per dinamitzar econòmica i culturalment la ciutat”.

Durant l’acte, Emiliano García va estar acompanyat de Corinna Heilmann, directora del Programa València Capital Mundial del Disseny 2022, i Vicente Molins, desenvolupador de continguts de Mapa del disseny.

Per a Heilmann, el mapa servirà de “referència o agenda al turista de qualitat” europeu i internacional que es trasllade a València amb motiu de la capitalitat del disseny en 2022. El web permet delimitar per districtes, per tipologia de local, triar entre valencià, castellà i anglés, i també suggerir nous espais que destaquen per la creativitat, l’estètica, l’interiorisme o la identitat gràfica. L’equip de València Capital Mundial del Disseny s’encarregarà de valorar les propostes.

Per la seua banda, Vicente Molins va destacar el caràcter col·laboratiu del projecte, que ha arrancat amb una selecció de 20 llocs que s’anirà ampliant setmanalment amb 15 noves incorporacions. Es tracta de “la primera pàgina d’una guia”, que aspira a aconseguir fins a 400 punts d’interés distribuïts per tots els districtes de la ciutat gràcies a les recomanacions de veïns i visitants. Està previst realitzar una mapa físic cap a l’estiu, treball que es podrà consultar en les oficines d'informació turística.