La Generalitat crearà 6.600 places més en residències

El Pla Convivint d'Infraestructures de Serveis Socials 2021/2025 crearà 6.600 noves places públiques en residències i centres de dia per als més vulnerables, com les persones majors, amb diversitat funcional, amb problemes de salut mental o dones maltractades, gràcies a una inversió de 561 milions d'euros per a la reforma o construcció de 247 instal·lacions, la qual cosa suposarà 3.500 llocs de treball directes.

Així ho va destacar ahir la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, en la presentació d'aquesta iniciativa, el primer pla d'infraestructures del sistema públic valencià, que tindrà un finançament “múltiple” procedent de fons propis de la Generalitat, d'ajudes europees i aportacions municipals. L'acte, celebrat en el Palau de la Generalitat, va ser clausurat pel president, Ximo Puig.

El cap del Consell va afirmar que és un “moment històric” perquè suposa desenvolupar una “eina potent” de consolidació de l’”estat social valencià” que continuarà combatent el “forat negre” en el qual “anteriors governs havien sumit als serveis socials”, sobre els quals pesava una “diferència catastròfica”, en termes de convergència, amb la mitjana estatal de despesa. A més, va destacar la rellevància de l'objectiu d'universalització dels serveis socials, ja que aconseguirà una societat “més cohesionada” i “més humanitzada” i, per tant, també “més decent”.

Per part seua, Oltra va recalcar que aquest pla suposa passar “del caos a l'ordre”, ja que en arribar el Botànic al Govern “el sistema era en realitat un ‘no sistema’, sense ordre ni concert” sustentat en “542 regnes de taifes” que generava “una falta d'equitat en el territori” on “no es construïa gens públic”, sinó que eren “monopolis privatitzats” en els quals les infraestructures es construïen per “interessos econòmics i criteris arbitraris que després provocaven que moltes vegades quedaren buits perquè no hi havia demanda”.

Per contra, va subratllar que el nou pla suposarà “la dignificació de la xarxa pública”, tant per la construcció de nous espais com per l'adequació d'instal·lacions que en molts casos portaven més de 30 anys sense cap reforma, i en tots els casos es basarà en el nou model residencial centrat en la persona per a fer aquestes instal·lacions el més semblants als seus habitatges i comptaran a més amb espais intergeneracionals. A més, totes les infraestructures incorporaran els ensenyaments que ha deixat la Covid per a poder afrontar millor futures possibles pandèmies.

Igualment, va manifestar que s'assegura l'equitat territorial, garantint que tots els departaments de serveis socials, que bàsicament coincideixen amb els sanitaris per a facilitar la coordinació, tinguen almenys un recurs de cada tipologia i hi haurà un recurs públic diürn a menys de 20 minuts i a 30 si és residencial. A més, funcionarà com a “tractor de l'economia valenciana” i des d’”una perspectiva feminista”, basada en les tres C, criar, cuidar i curar, ja que crearan més de 3.500 llocs de treball directes des d'una òptica de “qualitat i estabilitat”.

Així mateix, va ressaltar també el seu caràcter ecologista i de foment de l'accessibilitat universal. Finalment, dins de la voluntat de la lluita contra la despoblació hi haurà “una discriminació positiva” a favor dels serveis de proximitat en l'àmbit rural i d'interior. La inversió en salut mental serà de 74 milions d'euros, multiplicant per quatre el nombre de centres públics i garantint l'existència d'un recurs en tots els departaments.

Més necessitats a la província d'Alacant i en les grans ciutats

El Pla Convivint 2021/2025 s'ha elaborat a partir del Mapa de Necessitats, un treball realitzat des de l'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials, a través d'una metodologia pionera a Espanya que ha tingut en compte tant indicadors socials i poblacionals com de vulnerabilitat i demanda efectiva per a poder fixar amb “objectivitat” els recursos que es requereixen. Aquest mapa conclou que hi ha més necessitats de recursos en les grans ciutats, la província d'Alacant i en alguns sectors en zones d'interior.

Per tipus de recursos, els més necessaris són els centres de dia perquè, a més, gràcies a la seua labor de prevenció i promoció de l'autonomia, permeten que després es necessiten menys residències.

En concret, en l'àmbit de persones majors, les necessitats de places es registren sobretot a les ciutats de València, Elx i Alacant; de diversitat funcional a València, Baix Maestrat i les Marines; de salut mental al Baix Segura, Baix Vinalopó i les Marines; i en infància sobretot a la província d'Alacant, segons reflecteix el propi document.

Per a les persones majors, el pla presentat ahir per la Generalitat contempla 100 actuacions i una inversió de 279 milions, que permetran duplicar el nombre de residències públiques i multiplicar per 12 els recursos d'atenció diürna, a més d'instal·lar punts d'atenció en la proximitat en el món rural, que consistiran en un centre de dia amb extensions que seran gestionades pel mateix personal, i que en la seua majoria seran a la província de Castelló.