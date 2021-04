Crece la tensión entre Alejandro Albalá y Tom Brusse, en 'Supervivientes 2021' y el motivo está fuera del concurso

Solo hace una semana que comenzó Supervivientes 2021, pero ya han surgido las primeras filias y fobias. Ejemplo de esto último es la mala relación entre Tom Brusse y Alejandro Albalá. Ambos tardaron poco en mostrar su enemistad, crispándose ante el menor contratiempo.

Los concursantes de Cayo Paloma comenzaron sus encontronazos por la falta de actividad que detectaba el francés en Albalá, aunque la gala emitida este jueves en el prime time de Telecinco dio a entender otra cosa. Para entenderlo hay que viajar en el tiempo hasta La casa fuerte 2, donde Tom Brusse y su novia Sandra Pica comenzaron una amistad con Asraf Beno e Isa Pantoja, exmujer de Albalá.

"Tú la única cosa que has hecho desde la preconvivencia es hablar de tu exnovia. En la isla no haces absolutamente nada. Eres un vago", le dijo Tom Brusse a Alejandro Albalá durante una discusión. "¿Qué te he hecho yo?" le preguntó entonces Albalá, visiblemente confuso.

En Lapalapa, el exnovio de Sofía Suescun se defendió: "Me molesta que haga comentarios por detrás cuando ya le dije que me lo dijera a la cara. Veo que es un cobarde y no un hombre como él predica. Veo que va por detrás y con esta gente no quiero saber nada. Me sorprende que diga que no hago nada, cuando lo único que tenía que hacer no lo ha hecho".

"Ha hablado de su madre, de su tío y de toda la familia", respondió Brusse. Entonces, el presentador, Jorge Javier Vázquez le hizo una pregunta para tirar de ese hilo: "¿Puede ser que tu amiga Isa te haya dicho 'cuidado' con Alejandro Albalá?". Sin dudarlo, el francés contestó que no. Sin embargo, cuando el presentador preguntó por Asraf Beno, el futuro marido de Chabelita, la cosa cambió: "Quizás sí", reconoció Brusse.

El empresario, que se caracteriza por no pensar mucho lo que dice y recular después a duras penas, añadió: "No tengo recuerdo". Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y Alejandro Albalá respondió dando por hecho que ese "quizás" era un sí: "Si es Asraf me sorprende, porque es una persona que no me conoce. Dedícate a lo tuyo, no eres nadie para meterte en mis cosas. Yo no existo para ti", dijo, concluyendo el asunto.