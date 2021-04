Isaac y Enric protagonizan la primera cita por videollamada en la historia de 'First dates'

Por primera vez en cinco años de emisión, First dates vivió este jueves su primera cita por videollamada de la historia y estuvo protagonizada por Isaac (que acudió al restaurante de Cuatro) y Enric, que se conectó desde su casa.

El venezolano comentó en su presentación nada más llegar al programa que "mi filosofía de vida es que soy muy libre, sin ataduras, sin condiciones, sin etiquetas. Sentir y nada más".

"Creé la web de Raúl Albiol (jugador del Villarreal y ex del Real Madrid y Nápoles), trabajo con la familia Beckham... También he colaborado con diseñadores o con Joaquín Cortés", destacó el director creativo.

Carlos Sobera le contó sobre su pretendiente que "vive en Londres, estaba previsto que viniese, pero con el tema de la pandemia y tal como está en Gran Bretaña el asunto, no ha podido venir".

Isaac y Carlos Sobera, en 'First dates'. MEDIASET

"La cita será por videollamada", explicó el presentador ante la sorpresa de Isaac. "¿Te apetece tenerla?", le preguntó Sobera, y el venezolano le contestó que "por supuesto porque nunca he tenido una cita así, pero tampoco a ciegas".

"Me defino un poco freak, un poco alien porque no me siento relacionado con nada de lo que marca la estética o los estándares de nuestra sociedad como 'ser humano' y me siento más identificado como alguien que es desviado de esta caja en la que nos han metido como seres humanos", comentó el catalán.

Enric, en 'First dates'. MEDIASET

Tras aceptar ambos a tener la cita de esa manera tan original, el presentador cogió la tablet y acompañó a Isaac a la terraza para que cenara mientras conocía un poco más al peluquero.

Ambos comentaron el tiempo que llevaban en Madrid (Isaac) y Londres (Enric), sus trabajos y su primera impresión: "No es mi prototipo, pero creo que tenemos una energía bastante parecida. Al final los prototipos se rompen y puede ser que me atraiga", señaló el catalán.

Isaac, en 'First dates'. MEDIASET

"Me encantaría estar ahí contigo. Tienes una cara de bicho... ¡me encanta! También me gustan tus labios", afirmó el venezolano. "Me imagino tu mundo y debe de ser bastante perverso", añadió.

Al final, con la tablet a su lado, Isaac reconoció que tendría una segunda cita con Enric porque "es un chico genial, hemos tenido una conexión mental que quiero seguir explorando".

El catalán, por su parte, también quiso volver a quedar –en persona- porque "hemos conectado a otros niveles con lo cual creo que puede ser muy interesante".