Bryan Cranston, en 'El hormiguero': "'Breaking Bad' fue un cambio radical en mi vida y el mejor guion que he leído"

El hormiguero cerró la semana con un invitado internacional, el actor Bryan Cranston, que conectó este jueves con el programa de Antena 3 por videollamada (Pablo Motos estrenó una gran pantalla a su lado para ver al invitado) para presentar su nueva serie, Your honor, que se puede ver en Movistar+.

El invitado quiso destacar sobre su nuevo trabajo que "lo que más me llamó la atención del proyecto fue el concepto, la idea de hasta dónde estarías dispuesto a llegar para salvar la vida de tu hijo, incluso volverte un criminal".

Motos quiso saber por qué el público empatiza con sus personajes, aunque sean criminales: "Creo que cualquier padre haría de todo por salvar a su hijo y por eso conectan con el protagonista", respondió Cranston.

“¿Qué harías? ¿Hasta dónde llegarías para salvar la vida de tu hijo?” - @BryanCranston nos presenta su nueva serie “Your Honor” que puede verse en España a través de @MovistarPlus #CranstonEH pic.twitter.com/9ucL1RYnav — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 15, 2021

Pero el estadounidense siempre será recordado por su papel como Walter White en Breaking Bad, ficción que le cambió para el resto de su carrera: "Fue un cambio radical en mi vida porque sabía que estaba leyendo el mejor guion de una serie que jamás había leído. Por eso quise estar en ese proyecto", afirmó.

“Fue un cambio radical. Solo sabía que estaba leyendo el mejor guión para una serie. Y quería formar parte de ese proyecto.” - @BryanCranston es el inolvidable protagonista de @BreakingBad #CranstonEH pic.twitter.com/7c3KYrzcW6 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 15, 2021

Otro de sus personajes más recordados es el de Hal Wilkerson en Malcolm in the middle, pero el presentador quiso saber cómo el paso de un personaje de comedia a uno dramático como en Breaking Bad.

"Como actor quieres interpretar todo tipo de papeles. No me resultó difícil dar el salto, pero sí que es verdad que para algunos les resultaría impensable pasar del papel en Malcolm in the Middle a hacer un papel dramático", aseguró.

“El trabajo de un actor es ese. Saber hacer distintos registros” - @BryanCranston nos cuenta la transición de los diferentes papeles que ha interpretado #CranstonEH pic.twitter.com/Uthf7k3yBg — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 15, 2021

Ya está vacunado con Moderna

Durante la entrevista también hubo tiempo para hablar del coronavirus, enfermedad que padeció el actor y su mujer en marzo del año pasado: "Tuvimos muy pocos síntomas, aunque perdimos el gusto y el olfato".

Motos le preguntó: "¿Qué echabas más de menos oler o saborear?", y el actor le respondió que echaba de menos "la comida rica, porque, si ya no te sabe a nada la paella: ¿Qué te queda en la vida?".

También destacó que ya había pasado un año desde su contagio "y he recuperado el 75% del gusto y el olfato, pero tengo suerte si piensas en otras secuelas que puede dejar". Además, destacó que "me acabo de poner la segunda dosis de la vacuna de Moderna".