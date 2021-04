Tu horóscopo diario: viernes 16 de abril de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 16 de abril de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Es un momento indicado para plantearte reestructurar algún aspecto de tu modo de vida que favorezca tu salud, como mejorar tu alimentación o un nuevo deporte. Busca a alguien experto que te aconseje lo más idóneo a tus circunstancias personales.

Tauro

Si tienes pareja, comprenderás que hay cosas por las que merece la pena luchar y que es la hora de mejorar la relación aunque eso suponga un gran esfuerzo para ti. Pero te traerá bienestar emocional intentar que todo ese aspecto de tu vida fluya.

Géminis

Se incrementa tu capacidad de comunicación, de trasladar tus opiniones e ideas y de hacerlas llegar lejos. Utiliza la tecnología y verás cómo tu mundo se expande y te llena de emociones positivas. Es hora de poner toda la carne en el asador.

Cáncer

Si buscas un trato de favor en cualquier aspecto, no lo vas a encontrar e incuso alguien te puede poner mala cara. Ve por el lado correcto, ya que es la única manera de conseguir armonía. Olvida los egoísmos y sigue la senda más recta.

Leo

Será una jornada estupenda para disfrutar de algo que te gusta mucho y que normalmente compartes con un amigo o una amiga, como la música o cualquier otro evento al que ahora puedes volver. Te lo pasarás en grande y sentirás emociones muy positivas.

Virgo

Lo que te ronda por el pensamiento hoy no es muy positivo, ya que sólo ves el lado malo de una situación y no estás, de momento, con la mente abierta para sacarle el bueno. Pero lo debes de hacer y para eso intenta distraerte y no obsesionarte con nada.

Libra

Te interesa hoy todo lo que signifique luchar por causas que crees justas o ayudar a alguien que pasa por un momento delicado. Invertir tu tiempo en ello te va a resultar muy agradable y te compensará. Hay satisfacciones muy personales en ello.

Escorpio

Puede que la tendencia de hoy signifique algo cercano a un cambio de perspectiva vital fuerte. Procura que eso no signifique dejarte llevar por el lado más autodestructivo. Busca la regeneración desde el punto de vista constructivo.

Sagitario

No vas a pensar hoy en nada serio ni trascendente. Te apetece descansar o buscar algo que te divierta y que no te haga dar vueltas a la cabeza, desconectar te vendrá muy bien para aclarar las ideas. Algo lúdico o algo de deporte te sentará bien.

Capricornio

Debes tener el valor de mirarte al espejo y buscar lo que te hace sentir mal de ti. Es un proceso complejo, pero si confías en ti, saldrás de él con mucha más fuerza. Hoy lo vas a comprender y es probable que llegues a una conclusión muy importante.

Acuario

Para disfrutar del fin de semana, lo mejor que puedes hacer es no comprometerte con nadie que realmente no te apetezca, ni siquiera por teléfono. No dejes que te roben el tiempo, cuidado con eso, sobre todo por las redes sociales y las pantallas.

Piscis

Puedes encontrarte por casualidad con alguien que te interesa bastante o a quien tienes cariño y que hace tiempo no ves. Ese encuentro te traerá recuerdos felices, no los añores, puedes volverlos a vivir si cambias algunas ambiciones y manejas tus tiempos.