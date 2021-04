Los bares y comercios de Sevilla tendrán que cerrar a las 20.00 h desde el domingo

La evolución de la pandemia del coronavirus en Andalucía sigue obligando al establecimiento de restricciones en función de la incidencia de cada municipio. Y esta semana, además de las medidas de cierre de localidades y actividad no esencial que se decretan cada jueves, se suma una nueva limitación horaria.

Los comités territoriales de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto volvieron este jueves a actualizar la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, además de otros parámetros que determinan el nivel de alerta de cada distrito sanitario. En el caso de la provincia de Sevilla, las cinco áreas –Sevilla, Aljarafe, Sevilla Este, Sur y Norte– han entrado en el nivel de alerta 3 grado 1 –a excepción de tres pueblos, que se sitúan en el nivel 4 grado 2–, y es precisamente el grado el que modula los horarios en los establecimientos hosteleros y comerciales y todos aquellos que no sean considerados esenciales, que durante una semana, al menos, tendrán que cerrar a las 20.00 horas en vez de a las 22.30 horas, incluida la capital hispalense.

No obstante, esta medida en concreto no entrará en vigor este viernes, como el resto de restricciones, sino a las 00.00 horas del domingo 18, día en el que ya se aplicará el nuevo horario. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, explicó que el retraso en la entrada en vigor de esta limitación se debe a que, hasta ahora, las decisiones de los comités territoriales nunca habían afectado a los horarios, un tema "muy sensible". Por ello, su departamento ha considerado que sería "muy brusco" imponer el cierre anticipado "de un día para otro", al entender que "ya hay reservas hechas" y "proyecciones para el fin de semana". Este nuevo horario, aclaró, no afectará al reparto de comida a domicilio, que se mantiene como hasta ahora.

"Es una tomadura de pelo y una falta de respeto al sector", lamentó no obstante el presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla (AHS), Antonio Luque, quien insistió en que el gremio "está otra vez en el punto de mira", cuando "los datos ponen de manifiesto que el cierre de la hostelería no es la solución a nada, sino el sacrificio de nuestro sector". En este sentido, instó a la Junta y al Gobierno central a "mirar a Europa, donde los países con cierre total de la hostelería están viviendo actualmente una incidencia del coronavirus muchísimo más alta que la nuestra".

Por último, Luque, quien reclamó que el nuevo horario entrara en vigor el lunes, afirmó que "lo que hay que hacer con verdadera celeridad es dar ayudas, porque a día de hoy las pymes andaluzas no han recibido un solo euro, y agilizar la vacunación".

14 municipios cerrados en Sevilla

El nivel 3 de alerta sanitaria implica también la reducción de aforos, que sí entran en vigor a las 00.00 horas de este viernes. Así, los bares mantendrán el 100% en las terrazas, pero se reducirá al 50% la ocupación permitida en el interior. El aforo también se mantendrá en un 50% en las ceremonias civiles y religiosas, pero se limita el número de asistentes al banquete posterior, con un máximo de 50 personas si es en el interior y 75 si es al aire libre. Los velatorios y entierros podrán contar con diez personas en interior y 20 en el exterior.

Los comercios tendrán un máximo autorizado del 60% con distancia de seguridad, lo mismo que los cines, teatros y auditorios, con 200 personas en interior como mucho y 300 en el exterior. Mientras, en las instalaciones deportivas solo se permitirá un 50% de la ocupación, con un máximo de 200 personas dentro y 400 en espacios abiertos.

También entrarán en vigor esta medianoche las restricciones que afectan a los municipios en función de su incidencia. En la provincia de Sevilla, hay un total de once localidades que permanecen cerradas perimetralmente desde hoy, al superar los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Se trata de Alcalá del Río, Castilleja del Campo, El Cuervo, El Garrobo, Guillena, Isla Mayor, La Luisiana, Los Molares, Montellano, Peñaflor y El Ronquillo.

A estos se suman los pueblos de Los Corrales, Martín de la Jara y El Palmar de Troya, que al superar el millar de casos de incidencia acumulada –y entrar en nivel 4 grado 2 de alerta– tendrán que cerrar también la actividad no esencial.

En el conjunto de Andalucía, son en total 98 los municipios afectados por estas limitaciones, de los que 65 estarán solo confinados perimetralmente, mientras que otros 33 tendrán además que cerrar toda su actividad no esencial.