Cvirus.-Los hosteleros se muestran "indignados" con las nuevas medidas y piden retrasar al lunes su aplicación

La Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia (AHS) ha calificado como "tomadura de pelo" esas nuevas normas para el sector y reclaman a la Junta de Andalucía su entrada en vigor el lunes, "dado que este viernes comienza un fin de semana con la mercancía comprada, el personal contratado, las reservas anotadas y los eventos organizados", explica el colectivo en un escrito remitido a Europa Press.

En esa situación -nivel 3 de alerta grado 1- se encuentra toda la provincia de Sevilla. Además, hay tres municipios, Los Corrales, Martín de la Jara y El Palmar, que deberán cesar toda su actividad no esencial al superar el millar de casos de Covid por cada 100.000 habitantes en 14 días, según ha informado este jueves la Consejería de Salud.

En ese comunicado de la AHS, a raíz de la información facilitada por la Delegación de la Junta de Andalucía en Sevilla, la hostelería de la provincia destaca el hecho de que vuelven a sufrir restricciones de aforo y horarios, lo que consideran un "nuevo varapalo", que la patronal califica como una "falta de respeto al sector".

"Pedimos a la Junta que considere que está todo previsto para el fin de semana y que las medidas se publiquen en el BOJA el domingo por la noche para su entrada en vigor el día 19, al menos por nuestros trabajadores", ha afirmado el presidente de los hosteleros sevillanos, Antonio Luque.

Luque ha destacado que, una vez más, "tenemos que mostrar nuestro más enérgico rechazo al incremento de restricciones a la hostelería: otra vez señalados, otra vez en el punto de mira". "De nuevo un paso atrás en aforo y horarios de un día para otro, con las reservas realizadas para este fin de semana y los eventos organizados con los invitados".

"No entendemos por qué la Junta y el Gobierno no miran a Europa, donde los países con cierre total de la hostelería están viviendo actualmente una incidencia del coronavirus muchísimo más alta que la nuestra". Asimismo, Luque ha retirado que los datos ponen de manifiesto que el cierre de la hostelería "no es la solución a nada, sino el sacrificio de nuestro sector".

En ese sentido, la hostelería sevillana ha criticado la "persecución que sufre el sector con las medidas restrictivas y propone que se trabaje de manera conjunta en medidas en positivo". Según los cálculos de la patronal sevillana, junto la Federación Andaluza de Hostelería, las medidas de cierre otra vez provocarán encuentros sociales y reuniones privadas en otros ámbitos incontrolados que representan el foco principal de contacto. Una vez más la asociación señala que no existe un patrón en la relación entre las medidas restrictivas en la hostelería y la evolución de datos sanitarios.

En palabras de Luque, "lo que hay que hacer con verdadera celeridad todos los gobiernos, tanto el autonómico como el central, es dar ayudas, porque las pymes andaluzas no han recibido ni un solo euro y agilizar la vacunación".