Cvirus.- La Comunitat inicia el dilluns la vacunació en els quatre 'vacunòdroms' habilitats en les tres províncies

Aquests quatre 'vacunòdroms,' que han sigut preparats i dotats de tot el material sanitari necessari, són la Ciutat de les Arts i les Ciències de València, la Ciutat de la Llum d'Alacant, la Institució Firal Alacantina (IFA) d'Elx i l'Auditori i Palau de Congressos de Castelló.

A més, per a dur a terme el procés d'immunització de la població valenciana enfront de la Covid-19, se'n van a utilitzar també 18 punts de vacunació. Es tracta dels espais que ja estan en funcionament i en els quals s'està immunitzant en aquests moments a la població compresa en la franja d'edat de 60 a 69 anys.

D'altra banda, i per a acostar l'accés de la població als punts de vacunació, la Conselleria de Sanitat ha habilitat també 48 Zones Bàsiques de Salut dels Departaments de Salut, distribuïdes per la Comunitat Valenciana. Aquests punts de vacunació estan situats en els centres d'Atenció Primària de la Zona Bàsica corresponent.

Tots els equips assistencials estan preparats per a poder dur a terme aquest procés de vacunació massiva. De fet, amb el desplegament assistencial que ha organitzat la Conselleria de Sanitat hi ha capacitat per a inocular a 4.000 persones cada hora en els punts de vacunació al que cal afegir les persones que siguen vacunades en els centres d'Atenció Primària.

D'aquesta manera, la Comunitat Valenciana està preparada per a administrar fins a unes 500.000 dosis de vacunes a la setmana, tot açò depenent de l'arribada de dosi a la Comunitat.

Per a açò, Sanitat compta amb prop de mil professionals que formen part dels equips assistencials, als quals se sumen els professionals dels centres d'Atenció Primària que van a desenvolupar la campanya de vacunació en les 48 Zones Bàsiques de Salut.

Perquè el procés de vacunació massiva transcórrega amb normalitat és important que la persona acudisca a l'hora que ha sigut citada de forma puntual, i fins i tot uns minuts abans, per a evitar esperes innecessàries.