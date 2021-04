Paula Echevarría enseña su barriga posparto: "Si el bebé ya está fuera... ¿qué hay dentro aún?"

Muchos de los rostros femeninos más conocidos de España han hablado alguna vez de su situación después de haber dado a luz. Una de ellas fue Sara Sálamo durante una entrevista con Sara Carbonero en Radio Marca: "El posparto no es elegante ni glamuroso".

A este tipo de mensajes se les ha unido Paula Echevarría, fiel defensora del body positive que ha compartido en un vídeo cómo es su vientre cuatro días después de dar a luz.

Ha sido a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde se la ve todavía algo hinchada después de darle la bienvenida a Miguel Jr. En el título del vídeo la influencer reflexiona: "El bebé ya está fuera... ¿Qué hay ahí dentro aún? ¿Será la felicidad que ocupa lugar?".

"Me gustaría aclarar que esta es mi realidad, que mi cuerpo es así y reacciona así (ya me ocurrió con el posparto de Daniella)... Pero otra mujer que al día siguiente de dar a luz no tenga tripa también es real... ¡Cada cuerpo es un mundo y ninguna es mejor ni peor! ¡Ánimo a todas las mamis!", ha explicado la intérprete en el mismo texto.

Con ello ha querido dejar claro que ningún cuerpo es igual a otro y que, normalmente, tras un posparto no se pierde peso a los pocos días. Un mensaje que coincide con el que daba María Pombo hace unos meses, después de dar a luz a su primer hijo.