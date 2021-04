Feijóo ve "desacertado" lo ocurrido en el Land Rober pero destaca que hubo "una disculpa sentida y explícita"

La polémica se ha suscitado a raíz del episodio emitido en el Land Rober en que se intentó promover un encuentro entre una joven que había acudido como público y su expareja. Frente a la insistencia del programa, la mujer terminó explicando en antena que no deseaba verlo, ya que había cortado la relación por episodios de acoso y control.

Preguntado sobre este episodio al término de la reunión semanal de su Ejecutivo, Feijóo ha advertido que "cada uno es responsable de lo que dice o de lo que hace". "Y cuando uno dice o hace algo que no es correcto, le honra que se disculpe de forma explícita", ha esgrimido, para añadir que él tiene constancia de que dicha disculpa "se produjo" en este caso.

"Hay otras actitudes machistas, ya sea de actores, de periodistas o de políticos que no se disculpan. Al contrario. No solo no se disculpan sino que insisten en las actitudes machistas", ha contrapuesto.

"Pero por lo que yo sé hubo una disculpa sentida y explícita de la persona que en un programa de la TVG no estuvo acertado sino desacertado", ha concluido.

DEPARTAMENTO DE GÉNERO

También este jueves y con este episodio reciente como telón de fondo, la Asociación Xornalistas Galegas ha urgido a los medios de comunicación de Galicia a incorporar una figura o departamento transversal que "vele por la perspectiva de género en las informaciones y contenidass difundidas al público".

El objetivo, sostiene, es evitar la propagación de mensajes y situaciones machistas, sexistas o que banalicen la vilencia machista, incluida la prostitución.

El colectivo ha impulsado también recientemente en el Parlamento de Galicia una iniciativa que aspira a "garantizar el cumplmiento en los medios de las leyes de igualdad entre mujeres y hombres", y ha solicitado a la Secretaría Xeral de Igualdade el refuerzo de mecanismos que garanticen el compromiso de los medios con la perspectiva feminista.