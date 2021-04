Cvirus.- Els positius repunten a 220 casos a la Comunitat Valenciana i es notifiquen 5 morts

Els casos de coronavirus han repuntat a la Comunitat Valenciana fins a superar la barrera de 200 positius per quarta vegada en el que portem de mes, en concret 220 nous contagis, mentre que s'han notificat cinc morts. No obstant açò, la pressió hospitalària ha registrat un descens ja que hi ha 31 ingressats i 9 llits UCI ocupats menys que ahir, segons l'actualització de la Conselleria de Sanitat.