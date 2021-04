El Gobierno regional destaca que una nueva sentencia respalda su actuación frente a la ex concesionaria del aeropuerto

El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, ha calificado la citada sentencia de "una noticia positiva y confirma que hemos ganado la batalla judicial iniciada por la anterior concesionaria".

"Vuelven a dar la razón al Ejecutivo regional sobre la decisión de resolver el contrato del aeropuerto a la anterior empresa concesionaria", ha afirmado el consejero que destacó que "los servicios jurídicos regionales han ganado todos y cada uno de la treintena de recursos interpuestos, incluso el del Tribunal Supremo", según informaron fuentes de la Consejería en un comunicado.

Ha recordado que la ex concesionaria incumplió con el contrato de concesión, no abrió el aeropuerto en la fecha comprometida y exigió más dinero a las arcas públicas regionales. "Por todo ello, el Gobierno regional se vio obligado a resolver el contrato, lo que desencadenó que la ex concesionaria judicializara y retrasara todo lo que pudo la puesta en marcha de la infraestructura", ha manifestado el consejero.

Ha señalado que el aeropuerto ha permanecido operativo durante toda la pandemia realizando vuelos de emergencia sanitaria, entre otros. Díez de Revenga dijo que la infraestructura está retomando el ritmo de actividad tras las restricciones de movilidad decretadas por los gobiernos nacionales, y ya se están programando más vuelos y a nuevos destinos, como Barcelona o Santander.