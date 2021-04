Las actuaciones de 'Calles Abiertas' en 2020 costaron unos 250.000 euros con actuaciones en más de 80.000 m2

Como ha argumentado la concejala 'naranja' Rocío Fernández, en su argumentación para reclamar la comparecencia, "no han sido ni dos ni tres las ocasiones en las que se han pedido información sobre las facturas de 'Calles Abiertas', desde que se declaró su urgencia por Resolución de Aalcaldía, hace casi un año, pero siempre, el concejal ha negado la información sobre el estado de las contrataciones".

Por eso, ha dicho que "nos hemos visto obligados a informarnos en las unidades municipales, donde hemos encontrado informes que revelan irregularidades amparados por la emergencia de los trabajos". Así, ha señalado que "31 de las 44 facturas emitidas siguen sin haberse pagado, por un importe de 145.681 euros".

Facturas e importes, ha afirmado Fernández, "que no se pueden pagar por emergencia porque no lo contempla la Ley de Contratos". Así, la edil se ha preguntado "quién y como se decidieron esas contrataciones, porqué hicieron esas contrataciones bajo la emergencia Covid cuando no lo eran, contratando a una consultora madrileña".

Ha cuestionado igualmente "quién asume ahora la responsabilidad" de lo que la concejala 'naranja' ha calificado como un "despropósito" del que ha culpado al Gobierno municipal "porque han aprovechado el estado de pandemia para colar actuaciones de su programa electoral".

En su respuesta, Jaime Caballero, ha recordado que "la génesis de la campaña 'Calles Abiertas, procede estado de alarma decretado el 14 de marzo de 2020, además de las posteriores medidas de higiene y distanciamiento social, con reparto de espacio público entre gente a pie y en bici, por ese orden".

"Estábamos en un escenario de emergencia sanitaria, bajo el paraguas del estado de alarma. ¿Cuántos estados de alarma han vivido antes? ¿Qué mecanismos tiene el Ayuntamiento ante ese estado? ¿O qué herramientas hay en la Ley de contratos para hacer frente a la pandemia? Parece que el equipo de Gobierno actúa por libre, cuando no es así", ha dicho.

De este modo, ha proseguido Caballero, "nace 'Calles Abiertas', con la ampliación de las aceras, con actuaciones específicas para ello", para las que la Unidad técnica inició la petición de presupuestos y suministros, "con obras que empezaron a final de mayo, en República Argentina y Gonzalo de Berceo".

En palabras de Caballero, pronto se vio que el volumen de trabajo era tal "que se necesitaba ayuda", ya que ha dicho "había 116 calles con menos de 2,5 metros de anchura". De este modo, ha justificado la contratación de asistencias técnicas para flujos comerciales y peatonales, o la cartografía de elementos en cada calle, con una asistencia concreta para toda la estrategia en conjunto.

El edil ha negado que haya oscurantismo en todas estas contrataciones "porque todo está en la web de las 'Calles Abiertas'" y, al hablarle de irregularidades, ha argumentado que "¿acaso una pandemia es algo regular?"

Ha dado Jaime Caballero algunos datos de coste de las actuaciones, como el precio más barato, que fue el de la calle Sagasta, por dos euros el metro cuadrado; entre 3 y 4 euros por m2 en calles como República Argentina o Gonzalo de Berceo; y hasta las más caras, que han sido Fundición y Madre de Dios "que es la actuación más grande y ha costado menos de 100.000 euros".

"En total, 250.000 euros toda la campaña en más de 80.000 m2 de actuación ¿Esto es aprovechar una pandemia para hacer cosas oscuras?", se ha preguntado el edil, quien sí ha reconocido que "este coste extremadamente bajo, quizá ha hecho cuestionable la calidad de su ejecución", con trabajos que, por urgencia, no se pudieron hacer, como el tratamiento del asfalto antes de pintar.

Y ha valorado la actitud de los proveedores pendientes de cobro, "que están siendo más que comprensivos, pero se están viendo compensados por reconocimiento de su trabajo a nivel nacional". "Algo hemos hecho bien para que Logroño haya dejado de ser invisible a nivel nacional en temas de urbanismo y movilidad, en los que ahora somo referente nacional", ha finalizado.

En el turno de Grupos, el portavoz regionalista Rubén Antoñanzas ha señalado la "situación absolutamente excepcional, sin ningún tipo de manual, en la que había que tomar decisiones día a día, tratando siempre de acertar y de hacer lo correcto".

Ha añadido que "los ayuntamientos han sido ejemplares a la hora de tomar decisiones, con Gobiernos regional y nacional tardando en dar directrices". "No tengo ni la más mínima duda de la honestidad de este equipo de Gobierno", ha indicado Antoñanzas, que ha incidido en que, según los informes técnicos, "el tema es muy subsanable".

Desde Unidas Podemos, la concejala Amaia Castro ha agradecido al edil de Desarrollo Urbano Sostenible "sus explicaciones" en el marco de la sesión plenaria, al tiempo que le ha transmitido que "cuenta con todo nuestro apoyo y toda nuestra confianza".

El concejal del PP Antonio Ruiz ha apuntado que "estamos ante un caso claro de despilfarro y de falta de transparencia, con cierta premeditación, además del alineamiento de lo que estaban haciendo con su programa electoral, con la excusa de que la pandemia estaba ratificando cosas que ya llevaban en su programa", algo en lo que ha puesto como ejemplo las actuaciones en la calle Guardia Civil, iniciadas antes de la crisis sanitaria.

"Las emergencias se usan en pandemia para cosas necesarias, para temas sanitarios o sociales, o para comprar vacunas. Pero no se escuden en eso para abordar la estrategia de las 'Calles Abiertas', cuando la distancia social era abordable de otras maneras como la circulación alterna por las aceras o, como en otras ciudades, con vallado. Mientras, ustedes encargaban una estrategia entera, una web y logotipos", ha reseñado.

Por parte del Grupo Socialista, la edil Eva Tobías ha asegurado que, según los informes, "el 80 por ciento de las facturas cumplen la esencia del proyecto, que es actuar de manera inmediata", y, aunque ha apuntado que "es cierto que algunas no cumplen el requisito de empezar en plazo, sí responden a la emergencia".

Y el 20 por ciento restante, por unos 46.000 euros, "las asistencias técnicas, no hay ningún sitio que diga que no son instrumento válido". "Estamos ante una cuestión técnica, ni el equipo de Gobierno ni Jaime Caballero ni nadie actuamos por libre", ha concluido la edil, quien ha asegurado que las facturas se abonarán.

El alcalde Pablo Hermoso de Mendoza ha señalado, por último, que "detrás de todo, está intentando trasladar un velo de sospecha sobre Jaime Caballero, y me parece no solo injusto, sino una muestra clara de una cierta deriva política, sé que son momentos difíciles para ustedes, pero trasladar ese velo de deshonestidad sobre Jaime Caballero no les va a aportar nada".

Así, ha considerado que "creo que les fastidia que una política como 'Calles Abiertas' esté saliendo bien, pero la pandemia ha agilizado la digitalización y también en temas de movilidad, que permiten un debate y el objetivo final, que es mejorar la vida de la gente". "Lo que no he visto en este proceso son sus propuestas, están en una pura fiscalización rabiosa que no entiendo muy bien. Hagan propuestas", ha finalizado el primer edil.