La NBC encarga a Demi Lovato el piloto de una serie centrada en un grupo de amigos con trastornos alimenticios

La cadena de televisión estadounidense NBC ha encargado a la cantante y actriz Demi Lovato la realización de un piloto de una serie que se llamará Hungry y de la que ella será productora ejecutiva y miembro del reparto de actores.

La noticia llega poco tiempo después de que se hayan estrenado en YouTube los cuatro capítulos del documental Dancing with the devil, sobre los problemas que Lovato tuvo con el abuso de drogas y la sobredosis que sufrió en 2018.

Según el medio Deadline, la serie trata sobre "un grupo de amigos que pertenecen a un colectivo de personas con problemas con la comida y que se ayudan mutuamente mientras buscan el amor, el éxito y la cosa perfecta en la nevera que va a hacer que todo sea mejor".

La serie tendrá tintes cómicos y será una sitcom, o comedia de situación. Como ya ha demostrado la cantante, no tiene reparo en hablar de sus trastornos, ya que con ello lo que busca es concienciar y que otras personas eviten llegar a los extremos a los que ella ha llegado.

Si en su documental seriado en YouTube trata el tema de las drogas de una manera más sobria y con su propio testimonio como argumento, con Hungry va a tocar los trastornos alimenticios, que también ha padecido, de una manera mucho más distendida y cercana.

En principio, la NBC ha pedido un capítulo piloto que, de convencerles, sería el primero de toda una temporada y quién sabe si más. De confirmarse esto, sería la vuelta a la televisión de Demi Lovato desde que dejase de ser chica Disney. La última vez que se la pudo ver en pantalla actuando fue en la serie de Disney Channel Sonny with a Chance en 2009.

Hungry está escrita y producida por la escritora de Will & Grace y creadora de Hot In Cleveland, Suzanne Martin. Demi no solo es productora ejecutiva de este proyecto, sino que también actuará en un papel protagónico.