Feijóo pide "retirar" el recurso contra la ley de salud para negociar e insiste en la Conferencia de Presidentes

Feijóo, quien ya había incidido en la "doble dificultad" que supondría para Galicia gestionar la covid-19 cuando finalice el estado de alarma y con su ley recurrida, ha explicado que el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, confirmó en el Consejo Interterritorial y después le ratificó por carta al vicepresidente Alfonso Rueda que "acepta convocar" la Comisión Mixta para tratar de solventar las diferencias sobre esta norma.

"Supongo que retirarán el recurso para sentarnos a hablar. Porque si vamos a hablar tras no retirarlo y suspender la ley... Esa forma de hablar no deja de ser una forma de hablar por hablar", ha sentenciado.

De hecho, preguntado acerca de los preceptos en cuestión y que se podrían suspender, ha vuelto a defender la norma gallega y ha advertido que "lo lógico" sería no alterar la gestión de una comunidad que dicta una ley para incrementar la seguridad jurídica "tipificando conductas y herramientas" para, por ejemplo, "poder abordar a una persona en cuarentena que la incumple".

"(Si eso ocurre), ¿Qué hacemos en ese supuesto? ¿Podemos al menos ponerle una sanción administrativa? Dado que no podemos afectar a su derecho fundamental de mantenerle en su domicilio sin una resolución judicial, por lo menos podremos hacer una sanción pecuniaria del mismo modo que un Guardia Civil puede multar por exceso de velocidad, aunque no meter en la cárcel (a quien haya infringido la norma)", ha reflexionado.

"Podremos ser los que gestionamos los tráficos de la pandemia", ha continuado Feijóo, quien ha remarcado que lo lógico sería que se retire el recurso para hablar, dado que hay "seis meses" para formalizar el paso judicial, por lo que "el Gobierno está en plazo y le sobra plazo".

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

También se ha declarado sorprendido por los "comentarios" del presidente, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados en la pasada jornada. "Primero se nos dice a los presidentes autonómicos que somos la autoridad delegada y que tenemos que gestionar, y ahora se nos dice que no nos van a dejar ejercer lo que veníamos ejerciendo todos estos meses", ha advertido.

Feijóo, quien ha trasladado que los mandatarios autonómicos no se merecen "la desconfianza" del Gobierno, ha advertido de la "incertidumbre" que acompañará al fin del estado de alarma; y ha incidido en que no solo los presidentes de las comunidades, ya sea en público o en privado, sino que los propios "socios" de Sánchez en el Congreso piden más información y medidas alternativas.

No en vano, ha insistido en que las comunidades quedarán en manos de los "tribunales", que podrían tumbar sus decisiones, lo que no favorece "la seguridad jurídica". Y ha lamentado que, pese a ello, el Ejecutivo estatal no se haya "preocupado" siquiera de sentarse con las comunidades para abordar lo que considera "una cuestión de Estado".

Así, se ha reafirmado en que, como ya dijo "hace tiempo", no se puede gobernar "ni en estado de alarma permanente" ni sin "instrumentos jurídicos", y ha remarcado que, aunque el Consejo Interterritorial de Salud cumple su función, los mandatarios autonómicos y Sánchez, como "representantes del Estado" deberían abordarse para definir cómo se va a gestionar la pandemia en los próximos meses.

Feijóo ha concluido que su ánimo no es "molestar" ni "dar la lata a nadie", pero considera que la situación "requiere una pensada" y que se siente la Conferencia de Presidentes para abordar "una cuestión de Estado".