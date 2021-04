Los concursantes de Supervivientes llevan ya una semana viviendo su aventura en Honduras. Pero, mientras ellos construyen un refugio, pescan, intentan hacer fuego y buscan comida, en España los tertulianos de Telecinco trabajan también para averiguar más cosas de los participantes.

Parece que el primero en el que han puesto el foco ha sido Omar Sánchez, el novio de Anabel Pantoja, y ya el pasado martes Kiko Hernández aseguró en Sálvame que tenía información sobre él.

El miércoles, la sobrina de la tonadillera entró por teléfono y el colaborador le preguntó por algunas cosas que le había contado el testimonio que tenía. Anabel negó todo, de hecho, comentó que si "seguía por ahí iba a emprender acciones legales". Sin embargo, terminó llegando a la conclusión de quién era la persona que había hablado con su compañero y había contado esas cosas: unos vecinos de una casa que se acababa de comprar y que quería alquilar.

Sin embargo, este jueves rescataron unas imágenes de 2011 protagonizadas por un Omar Sánchez de 19 años en la televisión canaria. El 9 de enero de ese año, el joven de Pozo Izquierdo (Gran Canaria) salió de una discoteca con la que entonces era su novia y se marchó por unas enormes escaleras.

Tal y como informa el medio Canarias7, Sánchez se percató de que un chico de unos 20 años estaba atosigando a su novia y, cuando se acercó, le dijo: "¿Tú eres su novio? ¿Tú eres al que tengo que darle una paliza?".

Sin mediar más palabra, le pegó un puñetazo que le hizo rodar escaleras abajo y terminó rodeado por él y otros cuatro amigos suyos. "No me dejó ni contestar. Me dio un puñetazo y rodé escaleras abajo. Sin saber cómo, me vi rodeado de cinco tíos que empezaron a darme patadas en la cara y en la cabeza", explicó el propio Omar Sánchez a Antena 3 Canarias.

Su novia fue empujada por las escaleras, pero no sufrió ninguna lesión. Pero el actual novio de Anabel Pantoja se quedó semiinconsciente sobre un charco de sangre cuando los cinco agresores dejaron de golpearlo. Los servicios de emergencias se llevaron a Omar y estuvo varias horas en observación del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Imagen de Omar Sánchez tras la paliza en 2011. MEDIASET

"Le perforaron el tímpano derecho, le rompieron varios huesos del tabique nasal. Su cara estaba muy deformada a consecuencia de las patadas que le dieron estos desconocidos", ha informado el reportero de Sálvame este jueves.

Los medios de comunicación canarios se hicieron eco en 2011 de esta información no solo por ser una noticia de Sucesos, sino porque Omar Sánchez era un windsurfista profesional al que esa paliza le provocó que se tuviera que retirar de esa temporada deportiva.

Tal y como informó Radio Televisión Canaria, uno de los agresores fue detenido esa misma noche, mientras que otros dos fueron detenidos a principios de febrero.