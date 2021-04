Podemos-Equo buscará apoyo del Pleno para que el Ayuntamiento rechace cierres en Atención Primaria

"Es vergonzoso que primero paralicen la ampliación de Cabueñes y que ahora busquen cómo recortar gasto en un servicio más que esencial en un estado del bienestar, el de la Atención Primaria", se ha quejado la portavoz de Podemos-Equo Xixón, Laura Tuero.

Así lo ha hecho con motivo de su visita al centro de Salud Severo Ochoa, sede de la gerencia del área sanitaria, en la que ha estado acompañada de Covadonga Tomé, portavoz de Sanidad de Podemos Asturies; Javier Civieta, responsable de la comisión de Salud de la FAV, y María José Cuervo, su vicepresidenta.

Entre otras cosas, ha reprochado al Gobierno regional el cierre de centros de salud. Especialmente ha afeado la concentración en solo cuatro de los once centros con atención continuada en Gijón que pretende impulsar la Consejería de Salud.

Es por ello, que preguntará en el Pleno del próximo miércoles si el Equipo de Gobierno local va a tomar medidas respecto al anuncio del posible cierre definitivo de varios centros de salud por las tardes.

"El Ayuntamiento se ha de implicar y plantarse ante el resto de administraciones cuando vulneren derechos de la ciudadanía o sus decisiones afecten especialmente a la calidad de los servicios",ha señalado.

Por su parte, Tomé ha avanzado que el diputado regional Daniel Ripa preguntará en la Junta por las intenciones del Principado. "Asturies tiene la tasa de personas mayores de 65 años del país. Añadir más dificultades para acudir a un Centro de Salud, que estas personas tengan que hacer desplazamientos innecesarios, es inaceptable", ha asegurado.

"Las vecinas y vecinos estamos ya cansadas de que para que te atienda tu médico tengas que hacer entre quince y veinte llamadas, algo que acabo de vivir yo en primera persona", ha indicado, en su caso Cuervo, vicepresidenta de la FAV, que ha anunciado movilizaciones.

Se ha recordado, asimismo, que el Servicio de Atención Continua atiende en Gijón una media de más de 400 personas usuarias al día yun total de en torno a las 150.000 consultas al año.

"Estamos hablando que el SAC de cada uno de los once centros atendían antes de la pandemia un mínimo de unas veinte urgencias. No son números que permitan recortes porque las urgencias no se pueden dejar de atender", ha añadido.