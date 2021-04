El Bretón ofrece este fin de semana 'Las Criadas' con Alicia Borrachero y Ana Torrent, y la obra 'Golfa'

'Las Criadas', que se presenta el sábado 17, a las 19,30 horas, es una obra de Jean Genet. Está inspirada en el crimen de las hermanas Papin, dos sirvientas que mataron cruelmente a su señora e hija en 1933, del que el autor se aleja para centrarse en la relación de estas dos sirvientas entre sí y con su señora, a la que da vida en el escenario el actor Jorge Calvo.

Las hermanas Claire y Solange Lemercier son las criadas de una dama de la alta burguesía francesa. Todas las noches inician una ceremonia perversa, un ritual donde la realidad y la ficción se mezclan en un juego mortal de cambio de identidades. Claire es la señora y Solange es Claire. Solange es la señora y Claire es Solange. Son seres alienados, faltos de identidad. No hay hermana buena y hermana mala, las dos alternan los papeles constantemente, porque ninguna existe por sí sola, porque son las dos caras de un mismo personaje. La inquina y la rabia de ser conscientes de su destino de criadas las lleva a un desenlace fatal.

En palabras del autor de esta obra, "estas criadas son unos monstruos, como nosotros mismos cuando soñamos". En 'Las criadas', explica por su parte Luis Luque, el director de la obra, aflora "el conflicto de la clase social, el conflicto de la identidad, de lo que somos y lo que queremos ser. Las grandes pasiones humanas se reflejan en los personajes, sus anhelos, sus sufrimientos, lo que envidian, "rasgos que nos hacen empatizar con ellos, los que nos hacen de espejo de nuestras propias pasiones".

EDUCACIÓN SEXUAL A TRAVÉS DEL TEATRO

El domingo 18, a las 19,30 horas, se pone en escena 'Golfa', una sesión de sexología que se abre al público para convertirlo en testigo presencial y partícipe de esta terapia teatral de educación sexual junto a los protagonistas de esta historia, interpretada por Font García, Ana Varela, María Rivera y Ninton Sánchez.

Esta obra será ofrecida también el lunes 19 de abril, a las 10,30 horas, en una función dirigida a estudiantes de Secundaria y Bachillerato.

El argumento se inicia una mañana en la que aparece frente a la puerta de un instituto una pintada con la palabra "GOLFA", un insulto anónimo que destapa la historia que lo precede. Una palabra puede cambiar el curso de una historia, el cómo nos relacionamos con nuestro entorno y éste con nosotros. Detrás de un insulto pueden esconderse algunos de los males que nos asolan como sociedad, unos males que quizá puedan tener solución en la educación sexual que recibimos.

Amanda y Fran fueron pareja hace unos meses, adolescentes cuya experiencia es la de tantos, una relación que se vio truncada. Este hecho no hubiera tenido relevancia alguna si inmediatamente después de esta ruptura Amanda no hubiera sufrido un terrible acoso virtual que lleva a sus padres a denunciar la posible autoría de Fran tras este hecho. Hasta que no se aclaren los hechos la dirección del instituto decide apartar a Fran de sus clases.

Todo se revoluciona cuando la madre de Fran, Vicky, aparece en la puerta de entrada del instituto e insulta gravemente a Amanda utilizando una palabra muy concreta: golfa. Justo una semana después aparece bien visible el grafiti donde comienza nuestra historia.

Ante unos hechos cada vez más abigarrados, la jueza encargada del caso propone una opción con el ánimo de que la escalada de sucesos no vaya a más: una entente cordiale consistente en un encuentro online con el sexólogo Jordán Gómez, una sesión de sexología a la que han de asistir Fran, Amanda y la madre de Fran con la particularidad de que estos encuentros serán de libre acceso online pidiendo lista e identificándose, haciendo al público testigo de esta sesión de sexología.